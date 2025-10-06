自由電子報
MLB季後賽》連兩場被打爆慘遭聽牌！洋基「法官」喊話：打出我們的棒球

2025/10/06 11:35

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日以7：13不敵藍鳥，在美聯分區系列賽中以0勝2敗慘遭聽牌，不過身為隊長的「法官」賈吉（Aaron Judge）仍未放棄，並希望團隊打出屬於自己的棒球，相信任何事情都有可能發生。

首戰先是以1：10慘敗的洋基，今天試圖力拚扳平戰局，但打線前半局被藍鳥菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）封鎖，再加上團隊單場4轟的火力輸出，即便6、7兩局洋基追回多達7分也無用，最終再次敗下陣來，系列賽連吞2敗。

即便洋基面對1場都輸不得的壓力，不過賈吉坦言，這個情況對他們來說並不新鮮，「我們一整年都在遇到這種情況，我們曾有過無路可退並陷入困難的處境，在外卡系列賽，我們輸掉第1場，後面兩場變成淘汰賽，即便在球季末我們依舊在做著相同的事。」

賈吉繼續補充道：「當時的我們正在力拚晉級，我們上場拚到最後一刻，並贏下了每場比賽，因此我們只需打出屬於我們的棒球，施加壓力在他們身上，任何事情都有可能會發生。」

洋基曾在2017年的美聯分區系列賽上演逆轉秀，球隊碰上當時的美聯中區冠軍印地安人（守護者前身）同樣先以2連敗開局，但最後連拿3勝順利闖進美聯冠軍賽，而該年也正是賈吉的新人年，賈吉說：「我們陣中有許多球員曾打過世界大賽，也曾在背水一戰的時經歷過艱苦的時刻，我們一整年都在面對這堵大牆，我們只需要上場表現，做好我們該做的事即可。」

