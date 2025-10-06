自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA熱身賽》穆迪19分、柯瑞14分 勇士力退湖人收熱身賽首勝

2025/10/06 11:13

柯瑞（左）。（法新社）柯瑞（左）。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在熱身賽迎戰湖人，全隊輪番上陣，穆迪（Moses Moody）繳出全隊最高19分，一哥柯瑞（Stephen Curry）小試身手僅打了15分鐘，拿下14分，聯手率隊以111：103擊退湖人，熱身賽首勝入袋。

勇士今天迎來本季首場熱身賽，開賽幾乎擺上完整先發陣容，由一哥柯瑞領銜，而湖人方面，詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）暫時休兵，但新加入的中鋒艾頓（Deandre Ayton）先發出擊。

湖人今天開局打出7：0攻勢，但勇士很快還以顏色，先是由巴特勒（Jimmy Butler III）帶隊搶分，接著柯瑞有裡有外的攻勢，一人單節包辦11分，首節打完勇士暫時以1分領先湖人。

湖人在次節一度擴大領先，但在該節尾聲，中鋒哈佛德（Al Horford）、穆迪接力飆進三分球，討回優勢，上半場打完勇士暫時以62：55領先。上半場勇士團隊命中率51.2%不差，柯瑞拿下全隊最高14分，穆迪13分，湖人方面，文森（Gabe Vincent）拿下16分全場最高。

易籃後，勇士拉出一波12：2攻勢，讓湖人難以招架，且全隊單節轟下40分，3節打完已經取得超過20分領先。原以為勝負大致底定，沒想到勇士末節進攻大當機，讓湖人一口氣追到個位數差距，但先前落後分數太多也無力填補，最終仍由勇士拿下勝利。

勇士今天4人得分上雙，穆迪貢獻全隊最高19分，柯瑞14分次之；湖人方面，文森拿下全隊最高16分、5助攻，替補上陣的柯奈特（Dalton Knecht）12分次之。

