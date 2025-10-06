自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》本季最後1場補賽 陳晨威拚盜壘王、安打王

2025/10/06 11:34

陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今天進行本季最後1場補賽，由統一獅在澄清湖球場迎戰樂天桃猿，除了兩隊為4天後又在季後挑戰賽碰頭做最後調整，最大焦點是陳晨威能否超越李凱威，一舉拿下盜壘王、安打王兩座打擊獎項。

本季投手獎項已經全部產生，唯一可能的變動是高塩將樹把中繼成功推進到26次。打擊獎項除了打點王都尚未底定，翻盤難度最高的是打擊王，除非林安可今天交出6打數6安打，把打擊率從0.317衝上0.329，吳念庭以打擊率0.328拿到台鋼雄鷹隊史第1個打擊王幾乎已成定局；其次是全壘打王，魔鷹可望以25轟寫下2連霸，林安可以23轟排在第3仍有機會一搏，如果今天演出單場3響，將以26轟超越魔鷹，繼2020年後再次拿到全壘打王。

陳晨威在盜壘王、安打王都排第2，機會較大的是盜壘王，再添2次就以29次完成4連霸，是中職繼1990-1994年林易增、1999-2003年黃甘霖（都是5連霸）後在盜壘王至少4連霸的第3人，追平李凱威的第28次還將讓他成為中職生涯200盜第5人，前4人按成績依序是黃甘霖（295次）、林易增（290次）、王勝偉（241次）、彭政閔 （231次）。至於安打王，除非他今天擊出4支，把安打數從131支衝上135支，李凱威將以134支拿到生涯第1座打擊獎項。

季後挑戰賽將於10日展開，由上半季冠軍統一迎戰全年戰績第3樂天，也是中職史上首次連續3年由相同兩隊爭取晉級台灣大賽資格，樂天日前把主力選手含洋投降二軍休息，今天由曾家輝先發，這是他本季首次在一軍出賽，也是他繼去年6月16日後再於一軍先發；統一由蒙德茲先發，今天是他於9月20日重回一軍後第3次先發，投球內容將決定統一會帶哪3位洋投打季後賽挑戰賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中