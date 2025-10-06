中職》本季最後1場補賽 陳晨威拚盜壘王、安打王

陳晨威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今天進行本季最後1場補賽，由統一獅在澄清湖球場迎戰樂天桃猿，除了兩隊為4天後又在季後挑戰賽碰頭做最後調整，最大焦點是陳晨威能否超越李凱威，一舉拿下盜壘王、安打王兩座打擊獎項。

本季投手獎項已經全部產生，唯一可能的變動是高塩將樹把中繼成功推進到26次。打擊獎項除了打點王都尚未底定，翻盤難度最高的是打擊王，除非林安可今天交出6打數6安打，把打擊率從0.317衝上0.329，吳念庭以打擊率0.328拿到台鋼雄鷹隊史第1個打擊王幾乎已成定局；其次是全壘打王，魔鷹可望以25轟寫下2連霸，林安可以23轟排在第3仍有機會一搏，如果今天演出單場3響，將以26轟超越魔鷹，繼2020年後再次拿到全壘打王。

陳晨威在盜壘王、安打王都排第2，機會較大的是盜壘王，再添2次就以29次完成4連霸，是中職繼1990-1994年林易增、1999-2003年黃甘霖（都是5連霸）後在盜壘王至少4連霸的第3人，追平李凱威的第28次還將讓他成為中職生涯200盜第5人，前4人按成績依序是黃甘霖（295次）、林易增（290次）、王勝偉（241次）、彭政閔 （231次）。至於安打王，除非他今天擊出4支，把安打數從131支衝上135支，李凱威將以134支拿到生涯第1座打擊獎項。

季後挑戰賽將於10日展開，由上半季冠軍統一迎戰全年戰績第3樂天，也是中職史上首次連續3年由相同兩隊爭取晉級台灣大賽資格，樂天日前把主力選手含洋投降二軍休息，今天由曾家輝先發，這是他本季首次在一軍出賽，也是他繼去年6月16日後再於一軍先發；統一由蒙德茲先發，今天是他於9月20日重回一軍後第3次先發，投球內容將決定統一會帶哪3位洋投打季後賽挑戰賽。

