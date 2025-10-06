自由電子報
中職》回顧兄弟登頂過程 平野點名洋投傷退、主砲低迷最遺憾

2025/10/06 11:51

平野惠一。（資料照，記者廖耀東攝）平野惠一。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟確定以70勝40敗成績完成例行賽，接著要以逸代勞備戰台灣大賽，尋求衛冕。談到今年再次拿下例行賽龍頭，過程是否仍有遺憾，總教練平野惠一認為，投、打方面都有可惜之處。

被問及心目中很可惜沒能發揮的戰力，平野馬上回答：「勝騎士與德保拉！」平野坦言，兩大洋投傷勢無法發揮，對球隊戰力而言一定是最可惜之處，「牛棚的小黑（吳俊偉）和彥青上半季出現傷勢，是原本就有心理準備，但勝騎士與德保拉受傷，真的在意料之外。」

中信兄弟今年初新聘羅戈、勝騎士兩位王牌等級洋投，搭配原有的德保拉，洋將陣容一度傲視各隊，但勝騎士和德保拉接連受傷，勝騎士今年僅留下4場先發、23.1局、防禦率1.54成績；德保拉中斷來台後連5季10勝以上紀錄，本季僅出賽9場、52.1局。

打者方面，平野點名今年的陳俊秀沒能發揮，是他認為比較可惜之處。平野解釋，今年球隊少了陳子豪原本能提供的火力，預設是靠陳俊秀、許基宏和詹子賢等人頂替扛起，若幾位資深選手仍低潮，再來才是期待曾頌恩或黃韋盛。

平野說：「預期5個人選遞補火力，這當中，俊秀一直沒能把狀況拉起來，是有點可惜。」陳俊秀今年因背傷等關係，一軍出賽65場、4轟、打擊率2成40，而去年他轉隊來到兄弟首年，交出打擊率2成90、攻擊指數0.802成績單。

