自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「請以我為戒」 伍祐城為接觸線上博弈致歉

2025/10/06 13:22

伍祐城。（資料照，記者王藝菘攝）伍祐城。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中華職棒聯盟前天宣布懲處3名涉及參與線上博弈的台鋼雄鷹球員，也為目前的職棒榮景再度帶來烏雲，其中伍祐城因具入選今年初經典賽資格賽的國手背景最受注目，他則透過個人社群發文致歉，表示自己做出錯誤行為已深自反省，並在文末強調：「請以我為戒，千萬不要因為一時的好奇，而做出可能造成遺憾的選擇。」

中職聯盟前天發聲明指出，在8月底收到匿名檢舉信指稱球員工會認證之經紀公司人員與台鋼球員涉及賭博行為後，與球員工會、台鋼球團便同步啟動相關內部調查，經工會訪談後確認有球員與經紀公司人員曾玩過線上博弈電玩，台鋼球團依內規懲處，聯盟也已通知球團依聯盟規章「球團隊職員違規懲罰規定」第5條，影響職業棒球形象的不正行為，視情節輕重處罰款1萬至10萬元、禁賽1至10場，處球員郭俞延禁賽10場、罰款10萬元；陳冠豪、伍祐城兩名選手禁賽5場、罰款5萬元。

在台鋼球團的內部調查顯示，郭俞延是在經紀人推薦下開始接觸線上博奕，而伍祐城也在道歉聲明中向外界完整說明事情經過：「今年三月，在郭俞延介紹下，我開始接觸線上德州撲克。後來在隊上其他學長的提醒下，我立刻停止，並從此不再接觸相關遊戲。七月起，職棒工會與球團展開調查。我也全力配合，並接受聯盟與球團所做出的懲處。」

伍祐城除了開頭就向關心與支持他的人真心致歉，也在文中強調，「在此，我要再次鄭重聲明：我從未投注任何運動賽事，也沒有與任何人有借貸往來。我在球場上始終全力以赴，但我也明白，身為一位職業球員，即使只是『接觸博弈遊戲』本身，就是錯誤的行為，是我應該負起責任的地方。」他並指出，「對於讓支持我的人失望，我感到非常愧疚，也虛心接受所有人的公評與建議。未來，我會用實際行動來彌補錯誤：更加專注提升球技，遠離任何形式的博弈活動，並投入更多公益，回饋社會。」

21歲的伍祐城是在2022年季中選秀獲台鋼第2指名，以簽約金470萬及100萬激勵獎金合約加盟，今年在一軍出場36場皆為後援，累計拿下3勝1敗10中繼成功、防禦率4.72。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中