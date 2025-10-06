自由電子報
MLB季後賽》洋基王牌佛里德只投3局就被打退 賽後坦言沮喪：沒拿出好表現...

2025/10/06 14:08

佛里德。（法新社）佛里德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日美聯分區系列賽第2戰，洋基王牌左投佛里德（Max Fried）面臨慘烈一役，賽後受訪時也坦言自己因沒能拿出好表現而感到沮喪。

洋基今日派出佛里德掛帥先發，但卻遭到藍鳥砲火的無情攻擊，最終只完成3局的投球，被狂敲8支安打失掉7分，送出1次三振與2次保送，最終洋基以7：13輸球，佛里德也苦吞本場比賽的敗戰投手。

再次輸給藍鳥的洋基，在美聯分區系列賽苦吞2連敗遭到聽牌局面，賽後佛里德表示，藍鳥今天的進攻策略執行得相當出色，「他們面對我非常多的球路都打得不錯，很值得稱讚，然而我沒有將任務完成也感到很沮喪，尤其是在需要拿出好表現的這場比賽中，結果竟是如此。」

雖然佛里德今日的表現不佳，但若球隊能順利將戰線延長至第5戰，洋基仍須這位王牌左投挺身而出，佛里德說：「我們支很強的球隊，這兩場比賽並不能代表一切。我們仍然有3連勝逆襲取得系列賽勝利的實力，我們相信這件事一定會發生。」

經過明天的休息日後，雙方將在洋基球場進行第3場比賽，洋基推派羅冬（Carlos Rodon）力拚續命，而藍鳥則由前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）先發避免夜長夢多。

