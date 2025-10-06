自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》台灣第2人！中租女將黃瀞平荷蘭挑戰賽女單封后

2025/10/06 14:20

中租女將黃瀞平在荷蘭挑戰賽拿下女單冠軍。（中租提供）中租女將黃瀞平在荷蘭挑戰賽拿下女單冠軍。（中租提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租女將黃瀞平今天在荷蘭挑戰賽女單決賽，以21：18、23：21擺平印度選手莎赫（Tara Shah），奪本季首座冠軍，也是台灣第2位在這站賽事封后的女單選手。

世界排名50的黃瀞平，在9月超級100系列中國寶雞大師賽、高雄大師賽皆打進4強，也突破個人在100等級的最佳，再來就馬不停蹄飛往荷蘭參加賽事，持續衝刺世界排名。

黃瀞平在荷蘭挑戰賽榮膺第2種子，一路過關斬將殺入決賽，將與4強淘汰頭號種子加拿大華裔女將張文玉的莎赫過招。黃瀞平首局最多取得13：8領先，不過莎赫也兩度追成平手，黃瀞平被追平後則都有趕緊搶下分數止血，也先下一城。

黃瀞平在第2局則是克服8：13落後先追成平手，但莎赫還是在18：18平手時連得2分變成20：18，黃瀞平又化解對方2個局點機會，即使自己也浪費1個賽末點，但最終還是直落二搶下勝利並拿下冠軍。

黃瀞平上次稱后為去年威爾斯國際挑戰賽，如今收下本季首座冠軍，也是2022年許玟琪，台灣第2位在這項賽事奪冠的女單選手。另外，男雙江建葦／吳軒毅則是拿下亞軍。

