高球》徐薇淩返台分享LPGA生涯歷程 鼓勵小球員勇於追夢

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣的比賽也許沒有美國那麼多，但台灣的小朋友很有資質、也有很多的資源可以運用。所以，如果小朋友真的想往高爾夫這條路發展，我希望他們勇於詢問，減少迷惘，避免多繞彎路。台灣的選手絕對有機會在世界舞台發佔有一席之地，絕對不要妄自菲薄。」在未來之星高爾夫協會於全國花園鄉村俱樂部舉行的「會員專屬講座101」中，難得撥冗返台的旅美好手徐薇淩，熱忱地向與會的青少年選手與家長們分享她征戰LPGA巡迴賽11年來的經驗與甘苦，也不忘為這些未來之星們加油打氣。

這場別開生面的座談會，即便舉辦時間剛好在中秋連假的第二天，仍吸引不少家長與選手們參與。除了難得邀請到徐薇淩為選手們解惑之外，也找來多家未來之星年度贊助商來分享不同的主題，包括知名桿身品牌KBS談「Fitting流程與桿身的選擇」、瑞典服飾精品J. Lindeberg談「職業選手的穿搭」、以及有熊運動找來駿品沐森物理治療所院長蕭又豪談「如何打得更久、更好、無傷上場：高爾夫選手的運動恢復與傷害預防全攻略」。從不同面向提供與會的選手與家長正確的觀念與資訊，為小選手們的成長澆灌更多的養分。

未來之星高爾夫協會理事長暨全國球場總經理吳憲紘表示，透過舉辦座談會，能讓選手與家長們獲得第一手的正確資訊，而不再是道聽塗說。「不管是球具、服飾、運動恢復或巡迴賽選手的經驗分享，有問題，問專業的就對了！」

已經在LPGA連續征戰11年的徐薇淩，絕對是專業運動員的代表，能夠屹立女子高球最高殿堂十多年而不搖，徐薇淩認為最重要的關鍵就是「自律」，每天該做什麼訓練、該吃什麼食物，都必須按表操課，把所有細節做好，就是打出好成績的關鍵。而在賽場征戰多年，她之所以能夠保持動力與熱忱，在於她非常享受能在領先組和其他好手競爭的氛圍。「打出一場好球，一場球能抓下6隻小鳥，那感覺就是爽！」

KBS品牌代表Sam，則和與會者分享如何找到適合自己的桿身。尤其對於處於成長階段的青少年選手來說，合適的桿身規格除了有助於他們打出更好的擊球表現之外，也能有效避免運動傷害。「就像你買衣服，如果你的身材適合穿S，你不會去買XL。球桿也一樣，你要選擇適合自己的，而不是讓自己去配合它。」Sam說道。「球技與球桿都很重要，但要改善球技需要花很多精力與時間；而改善球桿相對來說，是最為容易的。」

受到維克多霍夫蘭（Victor Hovland）與俞俊安等美巡球星青睞的瑞典高球服飾J. Lindeberg，則由品牌經理Quinton分享職業選手的穿搭以及如何挑選適合自己的衣服。高爾夫是一項在戶外進行4小時以上的運動，因此吸濕排汗、透氣快乾、彈性伸展、防曬抗風防潑水等機能性，都是最為重要的。而J. Lindeberg在優異的機能性之外，又融入時尚設計，有型有款，因此才能滿足頂尖選手的需求。

駿品沐森物理治療所院長蕭又豪，則談及雖然高爾夫是種低衝擊性的運動，但長期參與仍會導致一些特定的運動傷害，而最常見的運動傷害依序是下半部、肘部、手腕與手部、肩膀、膝關節、髖關節、足踝與足部。所以，選手們要透過強化身體特定部位的活動度與穩定度、以及運動後的恢復，來預防運動傷害。座談會現場更提供Hyperice品牌的按摩槍、熱能震動器、氣壓式按摩系統等運動恢復器材讓選手與家長們體驗。

「我覺得這次座談會對我挺有幫助的，雖然聽了5個多小時的課有點累。」一位參加座談會的小選手Jerry說道。「我印象最深的，就是徐薇淩姐姐所說的：每次訓練都要有主要的目標。設定好目標，就專注去達成目標，而不是漫無目的地練球而已。還有她說，選手打不好當然會生氣，要給他一段時間去沉澱情緒。這一點我希望我爸爸能夠聽進去。」

徐薇淩（左）近日返台，出席講座分享自己的生涯歷程。（全國花園鄉村俱樂部提供）

