中職》歷經動盪賽季後明年是否續留仍未知 台鋼「大哥」魔鷹真情流露

魔鷹。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹雖無緣季後賽，但仍以五成勝率完成今年球季，迎接休季最受關注的話題之一，便是當家洋砲「大哥」魔鷹（Steven Moya）明年是否續留。在歷經充滿挑戰的一年後，魔鷹也在個人社群真情喊話，向台鋼球團、隊友與球迷致謝。

魔鷹在2024年球季加盟台鋼，馬上展現不屬於中職的怪物火力，加上親民的個性更是圈粉無數，也成為台鋼「小鷹」們的大哥。上季魔鷹狂敲30轟、99分打點，高居全壘打、打點打擊雙冠王，繼2020年林安可之後，再度出現單季30轟打者，同時也是中職史上第4位單季30轟以上外籍打者。

請繼續往下閱讀...

今年魔鷹持續在台鋼火力四射，也入選來台後首次全明星賽，然而就在賽前，老天給了魔鷹沉重的打擊，愛妻在來台途中不幸罹世。面對與摯愛天人永隔的傷痛，敬業的魔鷹只休息3天就重返賽場，持續帶領台鋼競爭季後賽，可惜在8月底又傳出傷勢，休養近1個月才復出，最終台鋼仍無緣季後賽行列。

台鋼明年將失去洋將紅利，在由洋投制霸的中職，魔鷹去留也成為焦點。昨天台鋼打完今年最後一場例行賽，賽後魔鷹也在社群發文表示：「我想由衷感謝所有球迷、隊友與雄鷹球團，感謝你們在球季中給予我無與倫比的支持，這是充滿挑戰的一年，但我們並肩作戰、不斷向前。」

「致我的隊友們，感謝你們無論是在場上或場下展現的團結、努力與兄弟情誼；致球迷們，你們的熱情與鼓勵對我意義重大。最後，感謝雄鷹球團信任我，給予我帶著榮耀，代表這支球隊上場的機會。」魔鷹寫道。

魔鷹本季出賽89場，打擊三圍.305/.387/.589，攻擊指數0.977，敲出25轟仍高居全壘打王，貢獻68分打點，加權上壘率（wOBA）0.403，OPS+高達186。合計魔鷹來台兩年已經敲出55轟，為中職史上第6多轟的洋砲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法