MLB》連762轟邦茲也比不上！洋基傳奇「沙胖」盛讚大谷鬼神二刀流

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇目前在國聯分區系列賽1：0領先費城人，系列賽開打前，洋基傳奇名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）在節目中，盛讚道奇日本巨星大谷翔平，更直言連生涯762轟的邦茲（Barry Bonds）也難以並駕齊驅。

沙巴西亞日前在節目中被問及，生涯對決過的打者中，是否有任何像大谷翔平的球員，沙巴西亞立刻回答：「我覺得沒有，你可以說邦茲，但邦茲不可能投7局無失分吧！」若單純以打者角度，沙巴西亞表示：「純論左打，我也認為沒有。我對決過的左打者，沒有人像他一樣出色。」

請繼續往下閱讀...

沙巴西亞強調，自己過去長期待在美聯，與邦茲交手的機會並不多，接著他表示：「對我來說，大谷比較像普侯斯（Albert Pujols）、拉米瑞茲（Manny Ramirez）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）那樣的選手。那些人當年真的有夠難纏，大谷給我的感覺也一樣。」

大谷翔平今年重返二刀流，沙巴西亞也盛讚大谷在投打兩端的宰制利，「我之前去洛杉磯，看他用4球、包含100英哩火球塞進內角解決打者。他在比賽中影響戰局的方式，實在令人難以置信。」

大谷翔平在國聯分區賽G1繳出6局失3分、狂飆9K的優質先發，幫助道奇以5：3擊敗費城人，自己生涯季後賽初登板就收下首勝。明天雙方將進行G2，由史奈爾（Blake Snell）對決盧薩多（Jesús Luzardo）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法