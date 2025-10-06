自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連762轟邦茲也比不上！洋基傳奇「沙胖」盛讚大谷鬼神二刀流

2025/10/06 17:45

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇目前在國聯分區系列賽1：0領先費城人，系列賽開打前，洋基傳奇名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）在節目中，盛讚道奇日本巨星大谷翔平，更直言連生涯762轟的邦茲（Barry Bonds）也難以並駕齊驅。

沙巴西亞日前在節目中被問及，生涯對決過的打者中，是否有任何像大谷翔平的球員，沙巴西亞立刻回答：「我覺得沒有，你可以說邦茲，但邦茲不可能投7局無失分吧！」若單純以打者角度，沙巴西亞表示：「純論左打，我也認為沒有。我對決過的左打者，沒有人像他一樣出色。」

沙巴西亞強調，自己過去長期待在美聯，與邦茲交手的機會並不多，接著他表示：「對我來說，大谷比較像普侯斯（Albert Pujols）、拉米瑞茲（Manny Ramirez）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）那樣的選手。那些人當年真的有夠難纏，大谷給我的感覺也一樣。」

大谷翔平今年重返二刀流，沙巴西亞也盛讚大谷在投打兩端的宰制利，「我之前去洛杉磯，看他用4球、包含100英哩火球塞進內角解決打者。他在比賽中影響戰局的方式，實在令人難以置信。」

大谷翔平在國聯分區賽G1繳出6局失3分、狂飆9K的優質先發，幫助道奇以5：3擊敗費城人，自己生涯季後賽初登板就收下首勝。明天雙方將進行G2，由史奈爾（Blake Snell）對決盧薩多（Jesús Luzardo）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中