道奇分區賽G2戰費城人力拚聽牌 今日賽事預告與轉播

大聯盟分區系列賽火熱進行中，國聯G2道奇史奈爾（Blake Snell）大戰費城人盧薩多（Jesús Luzardo）；小熊今永昇太對決釀酒人艾許比（Aaron Ashby）。究竟是道奇與釀酒人先聽牌，還是費城人與小熊能扳平戰局呢？記得鎖定轉播！

NFL例行賽第5週《Monday Night Football》由酋長對決美洲虎，酋長開季2連敗、跨季3連敗後重整旗鼓，近期拿下2連勝，當家巨星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）前役對烏鴉傳出4次達陣，狀況火燙；美洲虎近期同樣2連勝，本季更意外打出3勝1敗佳績，不過值得關注的是，二刀流探花杭特（Travis Hunter）在攻防兩端表現平平，似乎尚未融入體系。究竟雙方哪隊能搶下3連勝？美足迷別錯過轉播！

MLB季後賽

06：00 道奇@費城人 國聯分區賽G2 緯來育樂、愛爾達體育1台

09：00 小熊@釀酒人 國聯分區賽G2 緯來育樂、愛爾達體育1台

NBA熱身賽

08：30 雷霆@獨行俠 緯來體育

NFL

08：10 酋長@美洲虎 愛爾達體育3台

