自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

道奇分區賽G2戰費城人力拚聽牌 今日賽事預告與轉播

2025/10/07 06:59

道奇力拚聽牌。（資料照）道奇力拚聽牌。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟分區系列賽火熱進行中，國聯G2道奇史奈爾（Blake Snell）大戰費城人盧薩多（Jesús Luzardo）；小熊今永昇太對決釀酒人艾許比（Aaron Ashby）。究竟是道奇與釀酒人先聽牌，還是費城人與小熊能扳平戰局呢？記得鎖定轉播！

NFL例行賽第5週《Monday Night Football》由酋長對決美洲虎，酋長開季2連敗、跨季3連敗後重整旗鼓，近期拿下2連勝，當家巨星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）前役對烏鴉傳出4次達陣，狀況火燙；美洲虎近期同樣2連勝，本季更意外打出3勝1敗佳績，不過值得關注的是，二刀流探花杭特（Travis Hunter）在攻防兩端表現平平，似乎尚未融入體系。究竟雙方哪隊能搶下3連勝？美足迷別錯過轉播！

MLB季後賽

06：00 道奇@費城人 國聯分區賽G2 緯來育樂、愛爾達體育1台

09：00 小熊@釀酒人 國聯分區賽G2 緯來育樂、愛爾達體育1台

NBA熱身賽

08：30 雷霆@獨行俠 緯來體育

NFL

08：10 酋長@美洲虎 愛爾達體育3台

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中