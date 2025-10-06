MLB》曾砲轟台灣、世界大賽棒打道奇！大谷翔平前隊友31歲宣布退役

菲力普斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕31歲前大聯盟外野手菲力普斯（Brett Phillips），今天在自己的社群媒體上宣布退休，結束職棒生涯。

菲力普斯於2012年選秀會被太空人隊在第6輪選中，2015年被交易到釀酒人，季後代表美國參加第一屆世界棒球12強賽，當時在熱身賽面對台灣隊，第9局從台灣隊終結者陳鴻文手中擊出追平轟。

菲力普斯在2017年上到大聯盟，效力過釀酒人、皇家、光芒、金鶯與天使，2023年曾和大谷翔平當過隊友。此外，菲力普斯在2020年世界大賽G4，面對時任道奇終結者簡森（Kenley Jansen）敲出致勝安打，幫助光芒2：2扳平戰局。

菲力普斯去年待過白襪與洋基體系，不過都未能上到大聯盟，今年轉戰獨立聯盟，只出賽6場比賽、累積11打席。如今宣布退休，菲力普斯在個人社群發布影片，同時寫道：「致我的隊友們，回顧我的職棒生涯，我可以肯定地說，是你們豐富了這段有趣經歷，感謝你們所有人對我的照顧與歡迎，謝謝你們！」

菲力普斯在大聯盟出賽393場，854打數敲出160支安打，打擊三圍.187/.272/.347，攻擊指數0.619，累積31轟、99分打點。

