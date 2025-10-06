MLB季後賽》前道奇少主畢爾勒透露情報給費城人！主帥讚他是個贏家

畢爾勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）本季遭紅襪釋出後加盟費城人，如今正與前東家在國聯分區賽交戰中。系列賽開打前，費城人教頭也分享畢爾勒接下來的使用計畫，並盛讚他的實力。

畢爾勒本季表現欠佳，轉戰紅襪後遭認賠釋出，之後與費城人簽下小聯盟約，在費城人例行賽投13.2局僅1分責失，拿下3勝0敗，防禦率0.66，也讓他進入國聯分區系列賽的名單。道奇G1以5：3逆轉擊敗費城人，畢爾勒尚未登板面對老東家。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）在系列賽開打前透露：「我想他有提供一些情報給我們的投手教練。他是個贏家，就像惠勒（Zack Wheeler）一樣，他有著贏家的氣場。」湯姆森表示，費城人會讓畢爾勒在系列賽以後援身分出發，「無論是長中繼或投1局，這要視情況而定。他是很棒的隊友，是休息室的核心人物，我們很高興能擁有他。」

畢爾勒在系列賽開打前表示，能與道奇在季後賽碰頭對他來說意義重大，不過說到底，棒球是團隊運動，費城人更是一支充滿天賦的球隊，隊友之間也充滿信心，所以這跟他的情緒沒有太大關係，而是全隊的表現。

