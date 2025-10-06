桌球》揮別低潮稱霸中國青少年大滿貫賽 郭冠宏最棒的17歲生日大禮

郭冠宏在U19男單決賽擊退中國新星溫瑞博。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕合庫小將郭冠宏昨晚在2025年WTT中國青少年大滿貫賽U19男單決賽，以4:2擊退去年奪下亞青男單冠軍的18歲的地主新星溫瑞博，摘下生涯首座大滿貫賽冠軍，也提前送給自己一個最棒的17歲生日禮物。

10月24日將滿17歲的郭冠宏，昨晚在決賽面對世界排名38的溫瑞博，在局數2:0領先下一度被追平，第6局開局在0:3落後下，也沒有出現以往會有的負面情緒或動作，最終頂住壓力，以7:5完成逆轉。

請繼續往下閱讀...

談到擊敗溫瑞博的關鍵，郭冠宏表示，「這一場前三板感覺有限制到對手，在相持過程中也持續往他反手給，少送他正手。」小郭這次大滿貫賽連續擊退日本的川上流星、吉山和希和溫瑞博等亞洲新生代好手，含金量十足，他說，「這座冠軍讓我比較有信心，最近算是有點小低潮，感覺有突破了!」

據了解，郭冠宏在7月剛換蝴蝶牌今年新出的膠皮ZYRE-03，這幾個月一直在適應新膠皮，戰績起伏較大，加上8月起更換教練，改由吳文嘉、蔣澎龍接手，也需要時間磨合，這座冠軍也是小郭送給自己和媽媽的最佳生日賀禮。

郭冠宏奪下U19男單冠軍，提前送自己17歲生日大禮。（取自WTT官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法