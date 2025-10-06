高球》名將黃璧洵接掌TLPGA理事長 高球甜心葉欣寧任副手

黃璧洵（左）、葉欣寧。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）9月進行會員大會和改選，由旅日名將黃璧洵接任理事長，並由高球甜心葉欣寧擔任副理事長，期盼能為協會帶來新氣象，注入更多年輕元素。

黃璧洵在1984年取得日本職業球員資格，並在日巡賽拿下多座冠軍，回到TLPGA後也多次捧起金盃，展現競爭力，卸下球員身分後，她也曾擔任TLPGA副理事長，如今成為理事長，她希望能帶來更多正面影響。

過去幾年TLPGA賽事和女子歐巡賽、日本次巡賽共證，逐漸國際化，黃璧洵認為，過去協會好的事物都應該要保留，但她希望能更年輕化，她也感謝前一任理事長劉依貞為協會所奠定的基礎，「如果年輕人有些想改變的事情，我們也都可以坐下來開會討論，希望讓協會、比賽注入更多年輕元素。」

副理事長葉欣寧身為「年輕人代表」，她希望能讓TLPGA的賽事更加年輕化，「過往比賽可能辦完就結束了，但沒有太多令人印象深刻的亮點，像是每個贊助的企業都有自己厲害的地方也有自己的故事，或許可以成為比賽的元素，能夠更有活力一些，未來這一塊我們也都在規劃中，希望從這裡開始改變。」

