體育 棒球 中職

中職》「明年要記得回來喔！」魔鷹離台前收到隊友的溫情喊話

2025/10/06 16:51

魔鷹。（資料照，記者陳逸寬攝）魔鷹。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨在澄清湖主場進行球隊最終戰，不但以漂亮的4：3逆轉勝收尾，也確定今年勝率以5成作收，而明年台鋼在失去多一名洋將名額的新軍優惠下，是否會留下洋砲魔鷹，也成為球季結束後的另一焦點，昨賽後就有多位隊友跟魔鷹說：「明年要記得回來喔！」台鋼球團對於這個問題，現階段尚未做出明確結論，仍必須再與總教練以及各部門教練做更深入的討論以及評估。

今年對魔鷹是艱辛的一季，不但上、下半季各因一次傷勢缺席，季中更遭遇喪妻之痛，但他在出賽89場仍繳出全聯盟最多的25發全壘打，有望蟬連全壘打王。魔鷹預計明天離台，而他明年是否會繼續效力台鋼，成為媒體關注焦點，台鋼球團則以聲明稿統一回覆：

主場最終戰之前，球團特別向魔鷹表達謝意，謝謝他在今年遭遇家庭變故，身心都受到影響的狀況下，仍努力完成整個2025年賽季。魔鷹這兩年越來越融入球隊，相處愉快，昨天賽後不僅收到很多球迷懇求希望明年還可以看到魔鷹，休息室內也有多位隊友不捨地跟魔鷹說：「明年要記得回來喔！」

今年球隊達成5成目標，但如同洪總所說，沒有打進季後賽就表示我們努力不夠。明年是一軍的第三個賽季，如何讓戰績繼續提升，並且呈現更好、更精采的比賽品質給雄鷹的球迷，是我們最大的目標。

朝向這個目標，減少一個洋將名額，對於球隊戰力編成上產生巨大影響的情況下，如何取捨，必須與總教練以及各部門教練做更深入的討論以及評估。

