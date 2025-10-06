MLB季後賽》挨轟遭質疑球種被看光！費城人左投回嗆「大谷狂粉美媒」

史壯姆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在國聯分區賽G1靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）逆轉3分砲擊敗費城人，《Fox Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）賽後直言，挨轟的費城人左投史壯姆（Matt Strahm）被道奇跑者觀察到球種，對此史壯姆也回嗆。

當時比賽進行到7局上，費城人資深後援羅伯森（David Robertson）被敲安又投出觸身球，史壯姆接替登板，結果他接連解決大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）後，被赫南德茲敲出逆轉3分砲，最終費城人3：5輸球，系列賽陷入0：1落後。

而在史壯姆投球之前，二壘上的帕赫斯（Andy Pages）似乎用手勢提醒赫南德茲，《Fox Sports》分析師韋蘭德賽後就在X上發文表示，史壯姆的球種與握法，直接向二壘跑者展露無疑，「看起來帕赫斯把這個訊息傳給了赫南德茲，砰！後面發生的事就成歷史了。」

想不到此推文引來史壯姆留言回嗆：「Ben，我理解你靠挑起話題維生，畢竟你的棒球生涯並不順遂。但去看一下比賽吧，他（帕赫斯）在其他球種也有做一樣的事情。而且如果你真的懂棒球，你就會知道我10年來大部分時間，都是把手抬起來，所有球種出手前，手指也都是緊貼在一起的。」

對於史壯姆的反擊，韋蘭德也回應：「這不是在嘲諷或批評你，頂多是提醒你，或者這些動作本來就是你的習慣，根本不用擔心。在我看來，帕赫斯真的向赫南德茲傳遞了某種訊息，感覺好像他們真的掌握到某些事。如果沒有，那也沒關係，我一直很欣賞你的投球。」

韋蘭德是巨人塞揚名投J.韋蘭德（Justin Verlander）的弟弟，現年33歲的他過去也曾是一名棒球員，於2013年選秀會第14輪被老虎選中，但最高層級只到小聯盟高A，2017年球季結束後離開職棒舞台，逐漸轉往體育媒體發展；現任《Fox Sports》分析師的他也是大谷翔平的超級粉絲，經常在自己的節目上盛讚大谷的表現。

Ben I get stirring the pot is how ya make a living since baseball didn’t pan out. But go watch the game he did the same thing on different pitches. Oh and if ya know ball you’d know I’ve had my hands up the better part of a decade and have fingers together for all pitches. — Matt Strahm （@MattStrahm） October 5, 2025

