體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒、高承睿因傷退出亞錦賽 台灣男團戰力受重創

2025/10/06 20:00

台灣一哥林昀儒因傷退出亞洲團體桌球錦標賽。（取自WTT官網）台灣一哥林昀儒因傷退出亞洲團體桌球錦標賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年亞洲團體桌球錦標賽10月11日至15日將在印度的布巴尼斯瓦爾登場，繼高承睿因腿傷退出台灣隊後，台灣一哥林昀儒今天也因傷退賽，遞補高承睿的馮翊新也因盲腸炎開完刀，比賽移位時肚子還是會不舒服，擔心去印度比賽時會惡化確認不打，目前確定能打的只有剛獲得中國青少年大滿貫賽U19男單冠軍的郭冠宏、林彥均，廖振珽則尚未拿到大會邀請函，讓桌協一個頭兩個大。

過去亞洲錦標賽的單項和團體賽同時舉辦，今年起改成分開辦理，其中亞洲團體錦標賽今年首度舉辦，之後逢單數年舉行，單項錦標賽則從2026年開始，之後逢雙數年舉行。

台灣隊在2021、23和24年連續3屆闖進男子團體決賽，其中過去兩屆都敗給中國隊獲得銀牌，但去年在哈薩克亞錦賽幫助台灣隊奪下銀牌的三大主力林昀儒、高承睿和黃彥誠今年都缺席。其中，世界排名11的林昀儒上個月在全運會就扭傷腳，上週在打完中國大滿貫賽後，也向桌協提出因傷無法參加亞錦賽。張佑安原本以林昀儒陪練員身分隨隊，也已取得印度簽證，桌協緊急向大會申請希望由張佑安遞補林昀儒參賽，但由於已超過可以換人的期限遭拒絕，桌協目前正透過管道向大會爭取換人。

而廖振珽雖然已在官網的參賽名單中，但迄今尚未拿到主辦方的邀請函，無法辦理簽證，台灣隊即將在10月8日（週三）出發，一連串的退賽意外也讓桌協中秋假期忙得焦頭爛額。

