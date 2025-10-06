中職》陳晨威雙安仍功虧一簣 安打王、盜壘王皆由李凱威拿下

陳晨威。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕已無關季後賽的最後一場例行賽，觀賽焦點聚集在個人獎之爭，樂天桃猿陳晨威賽前落後味全龍李凱威3安打、1盜壘，此役單場6打數擊出雙安、並未進帳盜壘成功，安打王和盜壘王獎項都由李凱威拿下。

此役鏖戰到10局，樂天10上進帳超前分，新人盧冠宇守住10局下，終場5:4贏球。

陳晨威單場雙安，但安打數133支、27盜壘，分別都僅落後味全龍隊李凱威1次。龍隊今無比賽，李凱威昨單場雙安拉開差距，本季以134安打、28盜壘，拿下安打王和盜壘王，個人生涯首座打擊獎，且中斷陳晨威連續3年盜壘王紀錄。

陳晨威今天擔任首棒、指定打擊，首局擊出飛球出局，3局上，在隊友成晉擊出本季首轟後，陳晨威突襲短打形成內野安打，但試圖啟動盜壘時遭牽制夾殺出局，紀錄上形成一次盜壘失敗。

蒙德茲該半局持續遇到亂流，保送何品室融、林承飛內野安打，李勛傑再敲安，樂天再拿1分。

獅隊本季最後一舞的胡金龍，生涯最後一場例行賽，6局下於一壘有人時上場代打，從邱駿威手中擊出追平2分砲，這也是胡金龍生涯第87支全壘打，同時是本季代打首轟，本季胡金龍代打貢獻14打點，持續是聯盟本季最多。

陳晨威此役的第3個打席，擊出平飛球出局，7局上遭遇生涯初登板的林易霆，則是滾地球出局。

林易霆任內，2出局後二壘手陳聖平發生失誤，林易霆接著被換下，吳承諭先是觸身球，又被李勛傑敲安打，加上獅隊回傳球失誤，猿隊跑回2分。

7局下，本季才首次一軍出賽的獅隊陳維祥，生涯首安就從陳柏豪手中擊出陽春砲，獅隊追回1分。許哲晏敲安，陳柏豪接著發生暴投，2出局後，蘇智傑遭三振。

8局下，莊昕諺登板，邱智呈擊出右外野飛球，何品室融的判斷瑕疵，紀錄上形成二壘打，陳聖平再敲安，獅隊追平分數。

9局上，猿隊首位打者何品室融擊出安打，隨即盜壘成功，許賀捷滾地球推進，姚杰宏又連兩打席投出觸身球，1出局滿壘，毛英傑擊出雙殺打，姚杰宏驚險化解危機。

延長賽10局上，陳佳樂敲安，馬傑森高飛犧牲打，讓樂天再次超前。2出局後，陳晨威敲安，安打數和李凱威只差1支，但形成一二壘有人局面，在並未執行雙盜壘戰術之下，陳晨威並無盜壘機會，該半局結束。

