中職

中職》挑戰生涯百轟未果遇大低潮 王柏融自省：不得不面對一個事實...

2025/10/06 21:02

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台鋼大王」王柏融今年遭遇嚴重低潮，今晚他在個人社群發文自省，也喊話不會被挫折打倒。

今年是王柏融旅日後返台第2個賽季，原本有望挑戰中職生涯百轟的他卻碰上空前低潮，加上傷勢影響，讓他整季出賽109場，打擊三圍.239/.307/.316、攻擊指數0.623、加權上壘率（wOBA）0.284，以及僅84的OPS+全都低於聯盟平均，只敲出4轟，目前生涯累積96轟，百轟里程碑只能明年再挑戰。

昨天台鋼打完本季最後一場例行賽，王柏融今天發文道出今年球季的心聲：「2025年賽季結束了，回頭看看這一年的表現，我知道自己還不夠努力，成績和期待相比，還有些距離。賽季過程中，我經歷了煎熬的低谷，它讓我在心態上經歷了前所未有的掙扎與煎熬，也讓我不得不面對一個事實：當我最需要韌性時，我卻做得還不夠好。」

王柏融喊話：「但是，我不會讓這些挫折定義我。賽季結束後，我會重新歸零，無論是技術細節、體能儲備，還是心理素質的強化，都會進行更徹底、更艱難的訓練。最後，感謝這一年所有的經驗，包含挑戰和挫折，這些都會成為我繼續前進的養分。我會持續努力，爭取在下一季帶給大家更好的表現和更多的榮耀。」

