網球》台灣男雙一哥何承叡不敵兩屆大滿貫冠軍組合 仍寫大師賽生涯最佳紀錄

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男雙一哥何承叡與中國地主布雲朝克特今在ATP千分等級上海大師賽雙打16強以7：6（3）、6（4）：7、8：10不敵芬蘭赫里歐瓦拉（Harri Heliovaara）／英國佩騰（Henry Patten）無緣8強，不過何承叡仍締造個人在大師賽生涯最佳成績。

現年25歲的何承叡目前雙打世界排名76是生涯新高，繼今年在美網收下大滿貫首勝後，本週獲頒外卡與布雲朝克特又在首輪淘汰德國茲維列夫（Alexander Zverev）／巴西前男雙球王梅洛（Marcelo Melo）組合，成為台灣史上首位在ATP大師賽男雙會內賽贏球的球員。

何承叡／布雲朝克特今在16強遭遇兩屆大滿貫冠軍組合，雙方都難以突破對方發球局，何承叡組合在首盤搶7頂住壓力先下一城，但次盤也被對手在搶7大戰中延長戰線，決勝搶十兩軍仍一路激戰，「芬英聯軍」把握第一個賽末點就拿下，也讓何承叡組合苦戰1小時58分鐘敗下陣來。

赫里歐瓦拉與佩騰上季攜手合作，接連在去年溫網、今年澳網封王，上週也在中國網球公開賽奪冠，本週名列大會第2種子，今驚險力退海峽組合後，續朝合拍以來第7冠邁進。

