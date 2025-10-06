自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》台灣男雙一哥何承叡不敵兩屆大滿貫冠軍組合 仍寫大師賽生涯最佳紀錄

2025/10/06 21:03

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男雙一哥何承叡與中國地主布雲朝克特今在ATP千分等級上海大師賽雙打16強以7：6（3）、6（4）：7、8：10不敵芬蘭赫里歐瓦拉（Harri Heliovaara）／英國佩騰（Henry Patten）無緣8強，不過何承叡仍締造個人在大師賽生涯最佳成績。

現年25歲的何承叡目前雙打世界排名76是生涯新高，繼今年在美網收下大滿貫首勝後，本週獲頒外卡與布雲朝克特又在首輪淘汰德國茲維列夫（Alexander Zverev）／巴西前男雙球王梅洛（Marcelo Melo）組合，成為台灣史上首位在ATP大師賽男雙會內賽贏球的球員。

何承叡／布雲朝克特今在16強遭遇兩屆大滿貫冠軍組合，雙方都難以突破對方發球局，何承叡組合在首盤搶7頂住壓力先下一城，但次盤也被對手在搶7大戰中延長戰線，決勝搶十兩軍仍一路激戰，「芬英聯軍」把握第一個賽末點就拿下，也讓何承叡組合苦戰1小時58分鐘敗下陣來。

赫里歐瓦拉與佩騰上季攜手合作，接連在去年溫網、今年澳網封王，上週也在中國網球公開賽奪冠，本週名列大會第2種子，今驚險力退海峽組合後，續朝合拍以來第7冠邁進。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中