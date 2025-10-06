自由電子報
體育 棒球 中職

人物側寫》走過最痛的一季 魔鷹完成全壘打王連霸

2025/10/06 21:11

魔鷹。（資料照，記者陳逸寬攝）魔鷹。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕走過充滿挑戰的最痛一季，34歲的台鋼雄鷹洋砲魔鷹在今晚中職36年進行完最後一場例行賽後，確定以單季25發全壘打蟬連全壘打王獎項，除了今年歷經上、下半季各一次傷痛，季中更面臨喪妻之痛，儘管出賽數89場遠不及去年115場，這位超人氣洋砲仍在身心都痛的狀況下，奮力完成連霸。

魔鷹去年以單季30轟和99分打點收下打擊雙冠王，今年季初因左大腿拉傷缺陣約3週，仍在上半季結束時，強勢轟出19發全壘打，當時排名2、3名的吉力吉撈．鞏冠和林安可各轟出12轟、11轟，他還保有不小的領先差距。

只是考驗才開始，魔鷹的妻子伊莉莎白在7月18日搭機來台參加明星賽途中出現身體不適，落地送醫搶救後仍於隔天早上離世，而儘管心情悲痛，魔鷹卻在7月22日就重返球場，還在該役賽後在澄清湖主場發表動人演說，「我雖然很痛，正處在很艱難的時期，但我也想跟大家說，接下來我還是會每天來到球場，每天繼續努力練習，把最好的表現帶給大家。」他也說到做到，在7月23日轟出本季第20轟、生涯第50轟，跑回本壘時雙手指天向愛妻致敬的舉動，更讓人紅了眼眶。

然而在魔鷹8月24日轟出本季第24轟後，又在隔場比賽出現右側腹肌不適，這一傷又缺席約1個月，且直到9月28日才再度開轟，而領先差距也被對手不斷縮小，昨天味全龍吉力吉撈．鞏冠更開轟追到只差1轟，以23轟排第3的統一獅林安可在今天最後一戰未開轟後，才確定今年全壘打王仍由這位201公分的高大洋砲拿下。在獅隊「轟天雷」布雷在2007、2008年蟬連全壘打王之後，魔鷹成為中職史上第2位蟬連這項獎項的洋砲，更是幫助台鋼能以5成勝率結束球季的打擊功臣。

魔鷹的敬業態度不只贏來隊友的敬重，就連中信兄弟王牌洋投羅戈都說，若自己握有年度MVP的選票，一定會把票投給魔鷹，直言：「今年季中魔鷹歷經喪妻之痛，他依舊拋開場外煩惱、專注在場上，堅持打完一整季，繳出3成以上打擊率，25轟也是全聯盟最多，對台鋼球團甚至整個聯盟都有很大的影響力。」

在球迷間，魔鷹也享有高人氣，昨天台鋼在主場最終戰的賽後，更有許多球迷向球團懇求「留下魔鷹」，希望明年還能看到他帥氣開轟的英姿。

