體育 棒球 中職

人物側寫》菜鳥年擱置投手夢 林安可百轟里程碑有特別開端

2025/10/07 07:03

安可母親現身澄清湖棒球場親自獻花給林安可，並擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）安可母親現身澄清湖棒球場親自獻花給林安可，並擔任開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊昨在球季最後一場例行賽，為本季完成生涯百轟的強打林安可舉辦表揚頒獎儀式。獅隊總經理蘇泰安送上百轟紀念獎盃、南英商工恩師「牛爸」陳献榮送上百轟紀念里程獎。獅隊球團並安排林安可的母親到場，親自獻花給兒子，並擔任開球嘉賓。

林安可高中、大學期間即是知名好手，但主要都擔任投手，曾以投手身份入選世大運國手。
不過，林安可的打擊天賦極高，前文化大學棒球隊教練沈柏蒼透露，林安可大學四年幾無打擊練習。一次甲組成棒春季聯賽對國體大，林安可後援、後來取消指定打擊，竟擊出滿貫全壘打。

2019年投入中職選秀時，林安可也是以投手身份報名，當時大概沒人能猜到，這位文化大學左投在例行賽日後一球都沒投過，卻完成百轟里程碑。

昨獅隊安排的影片中，時任代理總教練、現任二軍總教練劉育辰透露，當時確實希望以中職首位二刀流方式培養林安可，「下半季傷兵比較多，又知道他的打擊能力不錯，所以希望他以外野手為球隊效力。」

後續接任教頭的林岳平在影片中說，當時首先要先熟悉林安可，秋、春訓都安排他以投手角色訓練，打擊頂多簡單用打擊座練習。

林岳平說：「記得滿清楚的，熱身賽第一場先發，狀況不是很好、不是看到一個投手好的樣子，但那天他打一支全壘打，當時投手教練就告訴我，不要再投、專心打就好。可以不練球就打全壘打，現今統一獅隊來看，也只有林安可。」

2020年初正值疫情爆發前夕，原本獅隊安排赴日本高知和西武獅交流賽，當時其中一場先發投手表訂就是林安可，後續行程因疫情取消，而林安可後續的養成之路也因自身狀態而改變。

2020年3月，獅隊正式宣布林安可該季只打擊、不投球，而林安可這一打，就此成為球隊主力打者。該季，林安可生涯首個完整賽季就擊出32轟、99打點，拿下新人王，甚至入圍MVP票選前三名。昨天當下看到餅總那段「不要投了」的過程，林安可本人也笑了。

有趣的是，隨著林安可開轟頻頻，獅隊傳統的「全壘打舞」卻讓他傷透腦筋。林安可母親安采湄笑說要他多練，林安可卻開了母親玩笑，說：「舞跳得不好可能是沒有遺傳好，這不能怪我。」

https://www.youtube.com/live/eFbfvP5X6Bg?si=avRSGqRgRhDWMhAg

