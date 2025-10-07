自由電子報
MLB季後賽》連兩場遭藍鳥打爆陷淘汰邊緣 洋基教頭考慮變陣

2025/10/07 08:35

洋基總教練布恩。（美聯社）洋基總教練布恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽，洋基前兩場遭到美聯東區龍頭藍鳥痛擊，條紋軍陷入0比2的絕境。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前受訪表示，考慮在打線做變動。

5戰3勝制的美聯分區系列賽，洋基首戰以1比10慘敗，第2戰以7比13輸球，兩場遭藍鳥灌進23分。明天關鍵第3戰，藍鳥派出曾動刀、傷癒復出的前塞揚強投畢伯（Shane Bieber），洋基則推出例行賽18勝的明星左投羅冬（Carlos Rodon）。

畢伯本季例行賽先發7場，交出4勝2敗、防禦率3.57的成績。其中，畢伯今年面對右打的被打擊率為2成97，面對左打的被打擊率只有1成56。因此洋基可能會考慮讓右打群上陣。

洋基38歲明星一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt）只在美聯外卡系列賽G1擔任先發後，後面3場都是替補出賽，他在分區系列賽G2沒有出賽，昨天由左打的「米飯哥」萊斯（Ben Rice）擔任一壘手。

身為前國聯MVP的高德施密特，本季出賽145場交出10轟、45分打點，打擊率2成74的表現。高德施密特本季面對右投的打擊率為2成47，面對左投的打擊率為3成36。

此外，洋基野手群還有工具人卡巴耶羅（José Caballero）、羅沙里歐（Amed Rosario）等右打。近兩場的三壘手是左打的洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）。

畢伯。（法新社）畢伯。（法新社）

羅冬。（資料照）羅冬。（資料照）

