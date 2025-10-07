MLB季後賽》大谷翔平敲安有打點、史奈爾6局9K無失分宰制 道奇2連勝聽牌

史奈爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區賽G2，道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell）繳出6局9K無失分宰制表現，道奇打線也在第7局火力爆發，攻下關鍵4分大局，終場以4：3擊敗費城人，系列賽搶下2：0聽牌優勢。

雙方前6局形成投手戰，費城人左投盧薩多（Jesús Luzardo）首局化解得點圈危機後，2到6局讓道奇15上15下；道奇塞揚強投史奈爾表現不惶多讓，直到5下2出局後，才被敲第1支安打。史奈爾6下1出局後連丟2保送，但他臨危不亂，連抓2個出局數下莊，比賽6局打完0：0平手。

道奇7上突破盧薩多，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）和佛里曼（Freddie Freeman）安打串聯攻佔二三壘，也把盧薩多打退場。後續1出局二三壘有人時，E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲軟弱滾地，費城人傳本壘沒殺到跑者，道奇成功先馳得點。

大谷翔平。（法新社）

道奇攻勢還沒結束，之後形成2出局滿壘局面，史密斯（Will Smith）敲出安打送回2分，大谷翔平補刀敲安再下一城，道奇「Lucky7」鯨吞4分大局。

道奇牛棚斯漢（Emmet Sheehan）中繼2局失1分，第9局派上崔南（Blake Treinen）關門，結果他上來放火，連被敲3支安打讓費城人追回2分，雙方只剩1分差，道奇緊急換上費西亞（Alex Vesia）、佐佐木朗希聯手救火，驚險守住勝利。

史奈爾今天先發6局用99球，只被敲1安沒失分，猛飆9次三振，另有4次保送，封鎖費城人火力拿下勝投。

大谷翔平全場5打數敲1安，有1分打點，吞下2次三振，目前在季後賽打擊率0.222。

