MLB季後賽》佐佐木朗希2球拯救道奇寫史上首見紀錄 外媒作家狂讚

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G2，道奇日本新人佐佐木朗希今天在第9局2出局一、三壘有人時緊急登板救火，他用2球抓到最後一個出局數，幫助道奇隊以4比3險勝費城人。外媒《Dodgers Nation》作家卡姆拉斯（Noah Camras）在社群媒體X上直言，「佐佐木朗希道奇的守護神，沒有別的選擇。」
道奇9局上打完以4比1領先，9局下道奇換37歲牛棚大將崔南（Blake Treinen）登板，連續被敲3安，包含費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）二壘安打，讓崔南失掉2分後退場。
道奇緊急換左投費西亞（Alex Vesia）後援，費城人史多特（Bryson Stott）短打，但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）上前撿球、並傳給補位三壘的貝茲（Mookie Betts），讓費城跑者卡斯泰拉諾斯被觸殺在三壘前。不過費城代打巴德（Harrison Bader）敲安，凱普勒（Max Kepler）敲滾地球形成野手選擇上壘，費城人2出局攻占一、三壘。
這時道奇隊決定推出佐佐木朗希，面對國聯打擊王透納（Trea Turner），佐佐木朗希丟99.3英哩（約159.8公里）的內角四縫線速球，讓透納敲成二壘滾地球出局，佐佐木朗希用2球幫助球隊守住勝利，連2場季後賽都摘救援成功。
卡姆拉斯在X上讚賞，佐佐木朗希在第9局2出局、兩人上壘，1分差的情況下登板，讓國聯打擊王透納出局，拯救道奇，「年僅23歲，他在最關鍵的時刻挺身而出。」
根據《OptaSTATS》指出，自1969年成為官方紀錄以來，佐佐木朗希成為大聯盟第一位前2次救援成功都出現在季後賽的投手。
Roki Sasaki is the Dodgers' closer. There's no other option.— Noah Camras （@noahcamras） October 7, 2025
Sasaki saved the Dodgers, retiring NL batting champion Trea Turner with two on and two outs in the 9th inning of a one-run game.
At 23 years old, he came through in the biggest of moments.pic.twitter.com/esYbrzlUg2
