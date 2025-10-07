MLB季後賽》佐佐木朗希2球拯救道奇寫史上首見紀錄 外媒作家狂讚

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G2，道奇日本新人佐佐木朗希今天在第9局2出局一、三壘有人時緊急登板救火，他用2球抓到最後一個出局數，幫助道奇隊以4比3險勝費城人。外媒《Dodgers Nation》作家卡姆拉斯（Noah Camras）在社群媒體X上直言，「佐佐木朗希道奇的守護神，沒有別的選擇。」

道奇9局上打完以4比1領先，9局下道奇換37歲牛棚大將崔南（Blake Treinen）登板，連續被敲3安，包含費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）二壘安打，讓崔南失掉2分後退場。

道奇緊急換左投費西亞（Alex Vesia）後援，費城人史多特（Bryson Stott）短打，但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）上前撿球、並傳給補位三壘的貝茲（Mookie Betts），讓費城跑者卡斯泰拉諾斯被觸殺在三壘前。不過費城代打巴德（Harrison Bader）敲安，凱普勒（Max Kepler）敲滾地球形成野手選擇上壘，費城人2出局攻占一、三壘。

佐佐木朗希。（美聯社）

這時道奇隊決定推出佐佐木朗希，面對國聯打擊王透納（Trea Turner），佐佐木朗希丟99.3英哩（約159.8公里）的內角四縫線速球，讓透納敲成二壘滾地球出局，佐佐木朗希用2球幫助球隊守住勝利，連2場季後賽都摘救援成功。

卡姆拉斯在X上讚賞，佐佐木朗希在第9局2出局、兩人上壘，1分差的情況下登板，讓國聯打擊王透納出局，拯救道奇，「年僅23歲，他在最關鍵的時刻挺身而出。」

根據《OptaSTATS》指出，自1969年成為官方紀錄以來，佐佐木朗希成為大聯盟第一位前2次救援成功都出現在季後賽的投手。

Roki Sasaki is the Dodgers' closer. There's no other option.



Sasaki saved the Dodgers, retiring NL batting champion Trea Turner with two on and two outs in the 9th inning of a one-run game.



At 23 years old, he came through in the biggest of moments.pic.twitter.com/esYbrzlUg2 — Noah Camras （@noahcamras） October 7, 2025

