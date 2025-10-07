自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》要退休了？ 詹皇突發「The Decision 2.0」 湖人最終戰票價飆升

2025/10/07 08:54

詹姆斯預告將發佈「The Decision 2.0」。（資料照，法新社）詹姆斯預告將發佈「The Decision 2.0」。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）稍早突然在社群媒體貼文，預告「The Decision 2.0」即將發佈，由於時機敏感，讓外界猜測可能是退休宣言，這也讓湖人本季例行賽最後一場主場的票價飆升。

詹姆斯在第一次離開騎士前，曾拍攝了「The Decision」宣佈加盟熱火，當年這個做法引發熱議，儘管步入生涯末年的詹姆斯，至今都未鬆口何時退休，不過在這個時機預告「The Decision 2.0」，還是讓外界猜測有可能是退休宣言。

《ESPN》報導指出，原先湖人本季最後一場主場對爵士的比賽，在Vivid Seats上最低票價為82美元，不過在詹姆斯的貼文發佈後，最低票價飄升至580美元，雙人票最便宜起價也上升至760美元。

目前尚未有消息透露「The Decision 2.0」內容為何，根據貼文指出，完整影片會在美國東岸10月7日中午12點公開。

