自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平關鍵安為道奇添分 竟讓費城人球迷噓聲四起

2025/10/07 10:12

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G2，道奇日本大谷翔平今天在第7局敲關鍵安打攻進1分，這也是「打者翔平」在這個系列賽的首安，讓費城人球迷現場噓聲四起。道奇最後在客場以4比3險勝費城人，道奇2連勝率先聽牌。

前6局雙方戰成0比0平手，第7局「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）和佛里曼（Freddie Freeman）安打串聯攻佔二、三壘，接著E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲軟弱滾地球，費城人游擊手透納（Trea Turner）選擇傳本壘卻沒殺到跑者，讓道奇先馳得點。道奇接著靠史密斯（Will Smith）、大谷翔平連續適時安打，幫助道奇進帳關鍵4分。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

這時現場費城人球迷們開始對自家選手抱以噓聲，根據《洛杉磯時報》隨隊記者哈里斯（Jack Harris）指出，該半局結束後，費城人隊選手回休息室時，全場響起一片噓聲。

此外，費城人第9局派出終結者杜蘭（Jhoan Duran），這是他連兩場都在落後的時候登板，費城人球迷同樣也開噓，表達對費城人調度的不滿。

大谷翔平全場5打數1安1打點，吞2次三振。「打者翔平」今年季後賽4場比賽，有2轟、5打點，其打擊率為2成22。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中