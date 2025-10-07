MLB季後賽》大谷翔平關鍵安為道奇添分 竟讓費城人球迷噓聲四起

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽G2，道奇日本大谷翔平今天在第7局敲關鍵安打攻進1分，這也是「打者翔平」在這個系列賽的首安，讓費城人球迷現場噓聲四起。道奇最後在客場以4比3險勝費城人，道奇2連勝率先聽牌。

前6局雙方戰成0比0平手，第7局「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）和佛里曼（Freddie Freeman）安打串聯攻佔二、三壘，接著E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲軟弱滾地球，費城人游擊手透納（Trea Turner）選擇傳本壘卻沒殺到跑者，讓道奇先馳得點。道奇接著靠史密斯（Will Smith）、大谷翔平連續適時安打，幫助道奇進帳關鍵4分。



這時現場費城人球迷們開始對自家選手抱以噓聲，根據《洛杉磯時報》隨隊記者哈里斯（Jack Harris）指出，該半局結束後，費城人隊選手回休息室時，全場響起一片噓聲。

此外，費城人第9局派出終結者杜蘭（Jhoan Duran），這是他連兩場都在落後的時候登板，費城人球迷同樣也開噓，表達對費城人調度的不滿。

大谷翔平全場5打數1安1打點，吞2次三振。「打者翔平」今年季後賽4場比賽，有2轟、5打點，其打擊率為2成22。

