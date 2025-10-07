自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》遭道奇逼入絕境 費城人G3派ERA破6的諾拉扛先發

2025/10/07 10:41

諾拉。（資料照，法新社）諾拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽，道奇今天在客場以4比3險勝費城人，讓費城人陷入0勝2敗的絕境。關鍵的系列賽G3，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）今天宣布，將由32歲明星右投諾拉（Aaron Nola）扛先發投手，而不是外界預期的明星左投R.蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

身為費城人主力先發群之一的諾拉，今年5月時因右腳踝扭傷缺陣近3個月的時間，本季在例行賽先發17場，戰績5勝10敗，防禦率6.01是生涯最差，共投94.1局賞97次三振，被打擊率2成67。

湯姆森今賽後表示，諾拉將扛起國聯分區系列賽G3的先發大任，R.蘇亞雷斯將接替在他後面登板。湯姆森說明，諾拉沒有從牛棚出發的經驗，因此不清楚他在後援能投多長，但湯姆森強調：「我信任他。」

現年30歲的R.蘇亞雷斯生涯在季後賽10場出賽有8場先發，其防禦率僅1.43。R.蘇亞雷斯今年在例行賽先發26場，戰績12勝8敗、防禦率3.20，共投157.1局賞151次三振，被打擊率2成56。這也是R.蘇亞雷斯連2年單季12勝。

