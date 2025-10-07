MLB季後賽》藍鳥聽牌洋基超過9成機率晉級 小葛雷諾：還不到慶祝的時候

小葛雷諾表示在拿下第3勝之前，都不能鬆懈。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥、洋基在美聯分區賽相遇，前兩戰藍鳥展現兇猛砲火，已經取得2比0絕對聽牌優勢，不過當家一壘重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）倒是沒有鬆懈，喊話現在還不是慶祝的時候。

系列賽前2戰藍鳥在主場一共打回23分，但這似乎沒有讓他們放鬆去準備第3戰，小葛雷諾受訪時就表示，他目前心情很平淡，同時表示系列賽還沒結束、還不是慶祝的時候，「直到我們拿下第3場勝利，我猜感覺會不一樣，我們那個時候才會慶祝。」

系列賽兩戰小葛雷諾累積9支6，包辦6分打點以及2發全壘打，其中一發是第2戰的滿貫砲。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，季後賽5戰3勝的歷史上，贏下前兩戰的球隊，有88.9%的機率贏下系列賽，而在2-2-1賽制下，共發生34次前兩戰主場球隊贏球，有31次順利晉級，晉級率高達91.2%，其中有20次系列賽橫掃。

儘管藍鳥形勢大好，不過小葛雷諾還是說，依照之前的季後賽經驗，在確定晉級之前都不要太自信，「你必須要等到事情發生，持續保持專注、持續努力比賽，然後如果贏了，才可以慶祝。」

