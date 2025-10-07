自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》連4年沒季後賽打遭到開除！巨人前教頭梅爾文：不會後悔

2025/10/07 11:17

前巨人總教練梅爾文。（資料照，美聯社）前巨人總教練梅爾文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人前總教練梅爾文（Bob Melvin）因戰績不佳被球團開除，而在進行人事異動後，梅爾文日前也首度接受訪問，坦言雖然結果不佳，但很享受這次執教的機會，也不會後悔自己這兩年所做的決定。

巨人今年以81勝81敗結束賽季，連續4年未嘗季後賽滋味，也讓球團在上周決定開除梅爾文，在巨人的這兩年總計打出161勝163敗的戰績，勝率.497不到5成。

梅爾文日前接受《舊金山紀事報》巨人隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）的採訪，也是他自從被開除後首次發聲，他坦言儘管結果令人沮喪，但他很享受能再次在灣區球隊執教的機會，「雖然結束的方式不是我想要的，但我不後悔，重來一次也不會有所改變。我這一生能執教過運動家和巨人，身為土生土長的灣區運動迷，這完全超出了我的想像。」

今年巨人開季打出一波非常優異的成績，甚至在季中還從紅襪交易來強打德弗斯（Rafael Devers）助陣，但球隊戰績在明星賽後一落千丈，最終也無法搶進季後賽，梅爾文說：「整個球團、選手與球迷，都很期待德弗斯的加盟能幫我們提升一個檔次，我也與他們的意見一致。但接著我們開始一路輸球，甚至在主場也開始吞敗，這非常煎熬，或許是我執教生涯最艱難的一次。」

另外上週，棒球事務總裁波西（Buster Posey）因球隊在交易大限前送出多法爾（Camilo Doval）、羅傑斯（Tyler Rogers）等牛棚投手後，導致球隊帶著「失望與挫折」結束賽季，對此梅爾文也提出看法，他表示，大家都認為最後幾個月的狀況才是最該被指責的，但他並不同意，因為最後兩個月球隊就已經開始當賣家了。

梅爾文持續補充道：「如果你失去了球隊最能依賴的牛棚投手群、不再依靠守備，就需要靠長打來支撐，雖然我們最後兩個月有短暫的達到，但當火力冷卻，投手和守備就沒辦法支撐下去了。」

