MLB季後賽》道奇第9局上演大劇場 教頭談為何沒先派佐佐木朗希

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽，道奇23歲新人佐佐木朗希今天在第9局緊急登板救火，用2球守住勝利，幫助道奇隊在客場以4比3險勝費城人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後說明第9局先派崔南登板，而不是佐佐木朗希。

道奇9局上打完以4比1領先，9局下道奇換37歲牛棚大將崔南（Blake Treinen）登板，連續被敲3安，包含費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）二壘安打，讓崔南失掉2分後退場。費城人2出局攻占一、三壘，佐佐木朗希緊急登板，他丟99.3英哩（約159.8公里）的內角四縫線速球，讓國聯打擊王透納（Trea Turner）敲成二壘滾地球出局，幫助道奇2連勝。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後說明，確實考慮過先讓佐佐木朗希上場，但他幾乎沒有3場內兩度登板的經驗，「我只是覺得在那個狀況下，Blake過去在季後賽為我們投過一些最關鍵的出局數和局數。我當時對他有信心，如果需要的話，後面還有費西亞（Alex Vesia）。所以我不想太早就讓（佐佐木朗希）上場。」

羅伯斯說，幸好當球隊要叫他時，佐佐木朗希已經準備好了，「我喜歡他對決透納，他也幫我們抓到一個重大的出局數。」

佐佐木朗希今用2球投0.1局無失分，連2場季後賽登板都摘下救援成功。

