自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇第9局上演大劇場 教頭談為何沒先派佐佐木朗希

2025/10/07 11:14

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽，道奇23歲新人佐佐木朗希今天在第9局緊急登板救火，用2球守住勝利，幫助道奇隊在客場以4比3險勝費城人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後說明第9局先派崔南登板，而不是佐佐木朗希。

道奇9局上打完以4比1領先，9局下道奇換37歲牛棚大將崔南（Blake Treinen）登板，連續被敲3安，包含費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）二壘安打，讓崔南失掉2分後退場。費城人2出局攻占一、三壘，佐佐木朗希緊急登板，他丟99.3英哩（約159.8公里）的內角四縫線速球，讓國聯打擊王透納（Trea Turner）敲成二壘滾地球出局，幫助道奇2連勝。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後說明，確實考慮過先讓佐佐木朗希上場，但他幾乎沒有3場內兩度登板的經驗，「我只是覺得在那個狀況下，Blake過去在季後賽為我們投過一些最關鍵的出局數和局數。我當時對他有信心，如果需要的話，後面還有費西亞（Alex Vesia）。所以我不想太早就讓（佐佐木朗希）上場。」

羅伯斯說，幸好當球隊要叫他時，佐佐木朗希已經準備好了，「我喜歡他對決透納，他也幫我們抓到一個重大的出局數。」

佐佐木朗希今用2球投0.1局無失分，連2場季後賽登板都摘下救援成功。

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中