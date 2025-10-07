自由電子報
宜縣體育會理事長蔡岡志獲全國傑出貢獻獎 希望更多人愛上運動

2025/10/07 10:41

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志榮（右）獲全國最高榮譽「傑出貢獻獎」，代理縣長林茂盛今在縣府頒獎肯定蔡是宜蘭之光。（宜蘭縣政府提供）宜蘭縣體育會理事長蔡岡志榮（右）獲全國最高榮譽「傑出貢獻獎」，代理縣長林茂盛今在縣府頒獎肯定蔡是宜蘭之光。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣體育會理事長蔡岡志榮獲中華民國縣市體育會聯合總會所頒發的全國最高榮譽「傑出貢獻獎」，代理縣長林茂盛今在縣府頒獎肯定蔡是宜蘭之光，也是縣府推動體育政策最堅強的夥伴與後盾。蔡岡志表示，這份榮譽不只是個人光榮，更是宜蘭體育團隊的共同成就。

中華民國縣市體育會聯合總會所頒發的「傑出貢獻獎」，今年全國僅有4位獲此殊榮。蔡岡志任職宜蘭縣體育會理事長近8年，將於114年12月卸任，縣府表示，蔡任職理事長期間致力推展基層體育、推動全民運動，成績卓越，備受肯定。

代理縣長林茂盛今天上午，在縣長會客頒獎祝賀，林茂盛說，蔡岡志理事長長年投身體育工作，不僅推動全民運動不遺餘力，更積極配合縣府各項體育政策，特別是在「運動i臺灣」計畫的執行成果斐然，連續3年榮獲全國特優，蔡理事長不僅重視競技成績提升，也長期關心基層選手成長與發展，積極培育運動人才，讓宜蘭的體育實力不斷精進。

對於榮獲「傑出貢獻獎」殊榮，蔡岡志理事長說，感謝所有支持體育發展的夥伴與縣府的協助，能為宜體育發展盡一份心力，是他的榮幸與責任，他始終秉持熱忱投入各項體育推廣與行政輔導，推動運動向上發展、向下扎根，期盼讓更多選手在運動場上發光發熱，也讓更多縣民有機會參與運動、愛上運動。

縣府表示，蔡理事長獲獎不僅肯定他個人長年來的奉獻，也象徵宜蘭縣在基層體育發展的成就受到肯定，宜蘭縣政府將持續與宜蘭縣體育會攜手合作，深化基層培育、提升運動競爭力，為宜蘭體育未來共同努力。

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志榮（右4）獲全國最高榮譽「傑出貢獻獎」，今在縣府接受各界表揚。（宜蘭縣政府提供）宜蘭縣體育會理事長蔡岡志榮（右4）獲全國最高榮譽「傑出貢獻獎」，今在縣府接受各界表揚。（宜蘭縣政府提供）

