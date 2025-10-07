自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA熱身賽》狀元「旗子哥」首秀打14分鐘拿10分 獨行俠宰雷霆

2025/10/07 11:06

佛拉格。（路透）佛拉格。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠今天在季前首場熱身賽中迎戰衛冕軍雷霆，陣中狀元佛拉格（Cooper Flagg）先發上陣只打半場就拿下10分、6籃板，助隊以106：89擊敗雷霆，勝場開胡。

獨行俠今天迎來本季首場熱身賽，陣中狀元佛拉格先發上陣表現受矚目，他在上半場拿下10分，三分球3投2中，表現不差，而替補上陣的克里斯蒂（Max Christie）前兩節拿下12分最高，上半場獨行俠團隊命中率45.7%，球隊在半場打完取得66：40領先

雷霆今天主力大多休兵，威廉斯（Jaylin Williams）前兩節拿下全隊最高11分。易籃後，雷霆展開逆襲，在末節巴尼澤（Brooks Barnhizer）、萊昂斯（Malevy Leons）接力得分，助隊追到個位數差距，但內姆哈德（Ryan Nembhard）放進關鍵兩分，助達拉斯大軍穩住局面，收下熱身賽首勝。

獨行俠今天出賽球員全員得分，替補上陣的華盛頓（P.J. Washington）繳出全隊最高14分，克里斯蒂、哈迪（Jaden Hardy）拿下12分次之，佛拉格貢獻10分、6籃板、3助攻、1阻攻；雷霆方面，巴尼澤繳出全隊最高16分、7籃板，但團隊命中率欠佳只有30.9%。

