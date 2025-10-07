自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》「法國怪物」溫班亞瑪復出秀全能身手 馬刺打爆廣州龍獅

2025/10/07 11:12

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今日熱身賽復出，也是他上季報銷後再度歸隊，馬刺也以 119：88 大勝中國CBA的廣州龍獅。

溫班亞瑪上季場均貢獻24.3分、11.0籃板、3.7助攻，另3.8次阻攻更高居聯盟第1，可惜因血栓導致僅出賽46場，他歷經休養，夏天到少林寺尋求進化，就是期待在新球季強勢回歸。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）日前宣布，溫班亞瑪被允許復出，醫療團隊與聯盟都放行，他這段時間持續加強訓練，狀態非常好。溫班亞瑪也在之前公開的隊內對抗賽出賽，

溫班亞瑪熱身賽亮相，短短 16 分鐘以3投3中包括1顆三分球、罰球2中2，繳出9 分、10 籃板、7 助攻、3 阻攻亮眼成績單。溫班亞瑪展現優異的防守能力、策應能力，只要他保持身體健康，黑衫軍新球季值得期待。

至於廣州龍獅此仗有多位前NBA球員出賽，歐拉迪波（Victor Oladipo）有20分、5籃板、3助攻、5抄截；卡明斯基（Frank Kaminsky）22分、7籃板。

