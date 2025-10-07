MLB季後賽》道奇貝茲神補位守備破解對方短打 讓費城人教頭佩服

道奇贏球，游擊手貝茲與隊友慶祝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽，道奇今天在第9局開劇場，最後靠日籍新人佐佐木朗希驚險守成，讓道奇以4比3險勝費城人，道奇在系列賽以2比0領先、率先聽牌。費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽後讚賞道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）9局下的關鍵補位觸殺。

道奇9局上打完以4比1領先，9局下道奇換37歲牛棚大將崔南（Blake Treinen）登板，連續被敲3安，包含費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）二壘安打，讓崔南失掉2分後退場。這時道奇換左投費西亞（Alex Vesia）後援，費城人史多特（Bryson Stott）短打，但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）上前撿球、並傳給補位三壘的貝茲（Mookie Betts），讓費城跑者卡斯泰拉諾斯被觸殺在三壘前。

道奇游擊手貝茲。（美聯社）



雖然費城人代打巴德（Harrison Bader）敲安，凱普勒（Max Kepler）敲滾地球形成野手選擇上壘，費城人2出局攻占一、三壘。佐佐木朗希緊急登板，讓國聯打擊王透納（Trea Turner）敲滾地球出局，驚險守住勝利。

湯姆森說明9局下的短打，讚賞貝茲在這個輪轉守備做得很好，「我們平常教選手，如果看到對方輪轉守備，就要把球棒拉回來改成揮擊，你會看到內野中線會有很大的空間，但Mookie啟動（往三壘跑）非常晚，讓史多特很難去察覺。」

被問到是否有要換代跑接替腳程不快的卡斯泰拉諾斯，湯姆森說，當時巴德要代打，如果讓另名外野手威爾森（Weston Wilson）去代跑，而巴德敲安後，就會沒有另一名外野手可代跑（因巴德帶傷上陣）。

