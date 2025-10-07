MLB季後賽》道奇神守備化解短打 貝茲還原當下場景、感謝羅哈斯指點

道奇贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽，道奇今天在第9局開劇場，最後靠日籍新人佐佐木朗希驚險守成，讓道奇以4比3險勝費城人，道奇在系列賽以2比0領先、率先聽牌。道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）在9局下的關鍵補位觸殺，化解對方短打戰術成為比賽關鍵之一。道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）說，這真的是一個非常聰明的棒球戰術。

道奇9局上打完以4比1領先，9局下道奇換37歲牛棚大將崔南（Blake Treinen）登板，連續被敲3安掉2分，道奇換左投費西亞（Alex Vesia）後援，費城人史多特（Bryson Stott）短打，但道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）立即上前撿球、並傳給補位三壘的貝茲（Mookie Betts），讓費城跑者卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）被觸殺在三壘前。道奇最後驚險收下勝利。

道奇贏球。（法新社）

馬恩西賽後說明，當時他和貝茲、二壘手艾德曼（Tommy Edman）在換投時討論，「我們要做點不一樣的事情，不能只是做一般的短打防守。」馬恩西讚賞，這要歸功於貝茲，「因為是他的主意，而且我們執行得完美無缺。」

馬恩西說，「他走到我面前，開始討論要如何做，展現他在比賽中的直覺，場上沒有任何人比得上。不管你把那傢伙放在哪個守備位置，他都清楚知道該怎麼做。」

貝茲受訪時把功勞歸給球季初曾給他建議的36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas），提到季初曾作客天使時做過一次這種守備戰術，「我那時候問（羅哈斯），『什麼時候做最合適？』他說是在生死攸關的局面。」

首度整季扛起球隊游擊防區的貝茲說，羅哈斯和一壘指導兼內野守備教練伍德沃德（Chris Woodward）在情境學習上幫助許多，「我之前沒在比賽中遇過這樣的情況，但我選擇自己的判斷、做出決定，結果成功了。」

「他正在成為一名全方位的游擊手，他能理解比賽狀況，理解二壘跑者狀況...我很高興他在場上自己要做那個戰術。」羅哈斯讚賞貝茲，「他知道對方會短打，而他們執行非常好，太不可置信了。在大聯盟打12年的球，他仍然每天變得更好。」

