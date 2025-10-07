網球》澳洲一姐坦言精神崩潰邊緣 「我已經很久過得不好了...」

卡薩金娜。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名19的澳洲一姊卡薩金娜（Daria Kasatkina）今天宣布因為精神和情緒都在崩潰邊緣，因此提前結束今年賽季。

本季表現欠佳的卡薩金娜在社群媒體吐露心聲，她直言2025年對她來說是個可以說「我很好」的一年，但她也坦言，很多人都會這樣說，其實都只是在硬撐，而她自己就是這樣的人。

「我已經很久都過得不好了。」卡薩金娜說：「我的成績和表現也說明了一切，球迷們並不傻，他們也看得出來。我一直壓抑著自己的情緒，因為我不想顯現出我好像在抱怨、懦弱，更怕別人說不知感恩，不珍惜職業網球運動員這份精彩生活。」

卡薩金娜說，「我已經到臨界點，無法再繼續，我需要休息，從巡迴賽單調日常奔波、行李箱、比賽成績和壓力，那些熟面孔，以及這種生活帶來的一切抽離一下，賽程安排太滿，我的精神和情緒都到了崩潰邊緣，可悲的是，並非只有我如此。」

卡薩金娜從俄羅斯轉籍至澳洲，她也因為國籍的緣故已經四年沒見到父親，「如果這說明我很軟弱，那就算是吧，但我知道自己是堅強的，通過離開充電和恢復精力，我會變得更堅強，2025年對我來說已經結束。」

卡薩金娜本季輸多勝少，19勝22敗，迄今已經吞下3連敗。

