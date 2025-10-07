自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》澳洲一姐坦言精神崩潰邊緣 「我已經很久過得不好了...」

2025/10/07 12:29

卡薩金娜。（資料照，歐新社）卡薩金娜。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名19的澳洲一姊卡薩金娜（Daria Kasatkina）今天宣布因為精神和情緒都在崩潰邊緣，因此提前結束今年賽季。

本季表現欠佳的卡薩金娜在社群媒體吐露心聲，她直言2025年對她來說是個可以說「我很好」的一年，但她也坦言，很多人都會這樣說，其實都只是在硬撐，而她自己就是這樣的人。

「我已經很久都過得不好了。」卡薩金娜說：「我的成績和表現也說明了一切，球迷們並不傻，他們也看得出來。我一直壓抑著自己的情緒，因為我不想顯現出我好像在抱怨、懦弱，更怕別人說不知感恩，不珍惜職業網球運動員這份精彩生活。」

卡薩金娜說，「我已經到臨界點，無法再繼續，我需要休息，從巡迴賽單調日常奔波、行李箱、比賽成績和壓力，那些熟面孔，以及這種生活帶來的一切抽離一下，賽程安排太滿，我的精神和情緒都到了崩潰邊緣，可悲的是，並非只有我如此。」

卡薩金娜從俄羅斯轉籍至澳洲，她也因為國籍的緣故已經四年沒見到父親，「如果這說明我很軟弱，那就算是吧，但我知道自己是堅強的，通過離開充電和恢復精力，我會變得更堅強，2025年對我來說已經結束。」

卡薩金娜本季輸多勝少，19勝22敗，迄今已經吞下3連敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中