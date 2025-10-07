自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》費城人三連星合計21支2 國聯全壘打王史瓦伯：這不是不努力...

2025/10/07 14:26

史瓦伯。（路透）史瓦伯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽，道奇今天在第9局開劇場，最後仍在客場以4比3險勝費城人，道奇在系列賽2連勝聽牌，國聯東區龍頭費城人則是陷入淘汰邊緣。本季例行賽交出56轟奪國聯全壘打王的史瓦伯（Kyle Schwarber），近兩戰合計7支0，成為球隊打線斷層。史瓦伯賽後說，對方投手群表現很出色。

本季摘得國聯打擊王的費城人球星透納（Trea Turner），前兩場合計7支1、貢獻1打點；史瓦伯合計7支0、吞5次三振；強打哈波（Bryce Harper）前兩場合計7支1。而且，費城人前三棒在分區賽前兩場共21打數僅2安、其打擊率為0.095，都沒有出現長打。

「我想這些球員現有點太想表現。」費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，「他們應該只是做自己，專注於敲安打，長打自然會出現。」

哈波。（路透）哈波。（路透）

「感覺上我們就差一支安打，前天晚上也是這樣的感覺...這就是這些比賽的差別。我們必須在進攻上要做得更多。」透納坦言，「我們有上壘者、有保送，我們只是沒能擊出關鍵安打或長打。」

哈波今在第6局1出局一、二壘有人時有機會建功，卻吞三振無功而返。哈波說，「我自己有幾次機會，但沒能把握住。必須要做得更好。」

若算上去年季後賽，史瓦伯近5場季後賽18支0、狂吞10次三振。被問到費城人打線前三棒的表現，史瓦伯僅說，「我只能代表自己發言，我知道自己沒有做到...我可以照著鏡子對自己說，想要變得更好，而且我會變得更好。」

「這不是我們不努力，現在情況就是這樣。」史瓦伯說，「我們只需要每個人上場做好他們的工作，因為這正是我們能走到這裡的原因。」

透納。（法新社）透納。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中