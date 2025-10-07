MLB季後賽》費城人三連星合計21支2 國聯全壘打王史瓦伯：這不是不努力...

史瓦伯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽，道奇今天在第9局開劇場，最後仍在客場以4比3險勝費城人，道奇在系列賽2連勝聽牌，國聯東區龍頭費城人則是陷入淘汰邊緣。本季例行賽交出56轟奪國聯全壘打王的史瓦伯（Kyle Schwarber），近兩戰合計7支0，成為球隊打線斷層。史瓦伯賽後說，對方投手群表現很出色。

本季摘得國聯打擊王的費城人球星透納（Trea Turner），前兩場合計7支1、貢獻1打點；史瓦伯合計7支0、吞5次三振；強打哈波（Bryce Harper）前兩場合計7支1。而且，費城人前三棒在分區賽前兩場共21打數僅2安、其打擊率為0.095，都沒有出現長打。

「我想這些球員現有點太想表現。」費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，「他們應該只是做自己，專注於敲安打，長打自然會出現。」

哈波。（路透）

「感覺上我們就差一支安打，前天晚上也是這樣的感覺...這就是這些比賽的差別。我們必須在進攻上要做得更多。」透納坦言，「我們有上壘者、有保送，我們只是沒能擊出關鍵安打或長打。」

哈波今在第6局1出局一、二壘有人時有機會建功，卻吞三振無功而返。哈波說，「我自己有幾次機會，但沒能把握住。必須要做得更好。」

若算上去年季後賽，史瓦伯近5場季後賽18支0、狂吞10次三振。被問到費城人打線前三棒的表現，史瓦伯僅說，「我只能代表自己發言，我知道自己沒有做到...我可以照著鏡子對自己說，想要變得更好，而且我會變得更好。」

「這不是我們不努力，現在情況就是這樣。」史瓦伯說，「我們只需要每個人上場做好他們的工作，因為這正是我們能走到這裡的原因。」

透納。（法新社）

