MLB》最快球速接近168KM！釀酒人米蕭羅斯基狂飆火球寫季後賽紀錄

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽迎來第2戰，釀酒人23歲火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天迎來季後賽初登板持續飆出破百英里火球，幫助球隊拿下勝利以及聽牌優勢，同時自己也打破多項季後賽的球速紀錄。

米蕭羅斯基在3局上半登板，中繼3局用了57球，被敲出1支安打沒有失分，送出4次三振，直球均速也來到101.5英里（約163.3公里），而打線在3、4兩局靠著康崔拉斯（William Contreras）與喬里奧（Jackson Chourio）開砲超前比數，也讓米蕭羅斯基拿下季後賽生涯首勝。

以火球聞名的米蕭羅斯基，在生涯首場季後賽持續展現狂飆球速，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，今日投了31顆超過100英里（約161公里）的速球，是自從2008年追蹤投球之後，在季後賽投出的最多顆紀錄，超過2017年的查普曼以及今年的紅人王牌格林（Hunter Greene），皆投出28顆。

而在細分來看，米蕭羅斯基今日分別投了12顆超過102英里（約164.2公里）以及7顆超過103英里（約165.8公里）的火球，同樣都是自2008年後在季後賽的最高紀錄。

另外本場米蕭羅斯基飆出兩顆突破104英里（約167.4公里）的剛猛速球，是自2008年後唯一一位能單場投出2顆以上104英里火球的選手，而他今天飆出的最快球速為104.3英里（約167.9公里），在今年季後賽只有米勒的球速比他快，上看104.5英里（約168.2公里）。

米蕭羅斯基。（路透）

