運動部》遭質疑人事獨大、回應還被打斷 李洋首度立院備詢震撼教育

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部長李洋上任後，今首度在立法院總質詢中備詢，其中國民黨立委林倩綺提出，外界質疑運動部的決策、人事布局集中單一體系、資源分配不均一事，李洋雖然當下疑惑並反問「是指國體大現在有太多人嗎？」，但他隨後承諾將會了解、改善。

李洋今天前往立院備詢，其中林倩綺在質詢中針對人事問題提問，她說：「近日外界認為運動部人事獨大，如何確保不同體系、不同運動項目都有代表，也擔心補助受到人為干預，運動部長能否確保沒有問題？」

李洋當下反問，「是指國體大現在有太多人嗎？」林倩綺強調，她是指人事獨大，並沒有特別指涉什麼，而李洋也露出尷尬的笑容，隨後林倩綺建議，運動部可以借助外力建立外部監督平台，讓地方教練、基層運動員直接參與政策討論，確保選訓決策不會被少數人壟斷。

對此，李洋表示，這部分有做了解，會多聽大家的聲音，但林倩綺似乎並不滿意李洋的回應，直接打斷表示，「不能只是了解，而是要做到。」隨後行政院長卓榮泰也提出回應，他說：「在選擇首長時，希望他能夠投入運動改革，所以取他的長處，而不關體系，但委員的顧慮我們不會讓它發生，人事、決策、補助各項公平，而行政院和運動部站在同一立場。」

林倩綺另外也提到，運動部成立後總統賴清德承諾經費可達台幣245億，但在經費查察時發現太多東西沒有計畫，從145億到245億這樣的空間，這要讓計畫通過，也要對人民負責，她希望運動部盡快將相關計畫送到立院。針對台灣品牌賽事經費預算質疑，李洋則是解釋，這部份是希望讓更多人看到台灣更多比賽，未來有更多國際賽事辦在台灣，目前也正在做相關規劃。

