MLB季後賽》今永昇太2.2局挨2轟遭KO、小熊陷絕境 自責毀掉比賽

今永昇太。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區賽第2戰，小熊日籍球星今永昇太先發僅投2.2局挨2轟失掉4分，小熊最後在客場以3比7敗給釀酒人，系列賽以0比2落後、陷入淘汰邊緣。今永昇太賽後受訪自責，「自己毀掉這場比賽。」

小熊日籍好手鈴木誠也首局擊出三分砲，但今永昇太1局下遭釀酒人范恩（Andrew Vaughn）轟出左外野追平三分砲，3局下又被釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）敲超前陽春砲。今永接著被敲安後，就被換下場。

請繼續往下閱讀...

總計今永昇太主投2.2局被敲5安包含2轟，失掉4分，賞3次三振，吞季後賽生涯首敗。今永在今年季後賽出賽2場，合計6.2局失6分、挨3發全壘打，其防禦率為8.10。

今永昇太。（法新社）

今永昇太受訪表示，球隊開賽拿3分，「但我卻搞砸比賽，真的對自己感到非常沮喪。」今永昇太指出，第一局被敲全壘打，後面沒能維持住心態。

本季是今永昇太旅美第二個賽季，今年整季例行賽被敲31發全壘打並列全大聯盟第四多。

小熊總教練康索（Craig Counsell）認為，今永開賽表現其實不錯，但以目前他被長打的頻率來看，尤其是壘上有人時，這會很難克服。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法