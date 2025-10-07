自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》年度個人獎底定 救援王林詩翔唯一土投獲獎

2025/10/07 15:14

年度個人獎。（中職提供）年度個人獎。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025年中華職棒例行賽圓滿落幕，年度個人獎項名單也正式出爐。本季無論投手或打者皆有眾多優異表現，場上有精彩對決，個人表現更是可圈可點，各獎項得主憑藉穩定且出色的成績脫穎而出，寫下屬於自己的榮耀新篇章。

中信兄弟洋投羅戈，今年擔任球隊的穩定先發投手，本季25場先發，共投出17場優質先發，累積156.1局投球，失掉41分，其中32分為自責分，以防禦率1.84展現極佳壓制力，榮獲防禦率王殊榮。樂天桃猿洋投威能帝來台第三年，繳出個人中職生涯最佳成績，威能帝在26場先發中，拿下15勝2敗，並以168次三振高居聯盟之首，一舉拿下勝投王與三振王兩大獎項，表現相當亮眼。

台鋼雄鷹林詩翔則是今年最令人驚豔的終結者，本季60場後援出賽，拿下30次救援成功，遙遙領先救援榜，奪下生涯首座個人獎項，也成為台鋼不可或缺的守護神。統一7-ELEVEN獅的日籍投手髙塩將樹，是獅隊今年最為穩定的中繼投手，今年共出賽51場，拿下25次中繼成功，最終勇奪中繼王殊榮，展現優異的中繼能力。

打擊方面競爭激烈，台鋼雄鷹吳念庭今年共88場出賽，總計332打數、擊出109支安打，打擊率0.328，拿下生涯首座打擊王。而隊友魔鷹在來台第二年持續展現火力，今年出賽89場，敲出25支全壘打，持續為球隊提供適時火力支援，連續兩年奪下全壘打王寶座。

味全龍吉力吉撈．鞏冠，今年再次達成120場全勤出賽，打擊穩定輸出，全季貢獻86分打點，高居聯盟第一，榮獲生涯首座打點王。而同隊的李凱威則展現跑打兼備的能力，今年敲出134支安打，連續五年達成單季百安紀錄，上壘後更展現積極跑壘，本季跑出28次盜壘成功，最終勇奪安打王與盜壘王兩項殊榮。

例行賽正式落幕，季後挑戰賽與台灣大賽即將登場，首先由統一7-ELEVEN獅對決樂天桃猿，爭奪前進台灣大賽的門票，勝隊將與中信兄弟交手，角逐總冠軍榮耀。誠摯邀請所有的球迷朋友踴躍進場觀戰，為支持的球隊加油打氣，共同見證年度總冠軍的誕生！

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中