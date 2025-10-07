自由電子報
MLB季後賽》史奈爾聯手山本、大谷締神壯舉 道奇火力凶猛寫歷史唯二紀錄

2025/10/07 16:10

史奈爾。（美聯社）史奈爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）今天在國聯分區賽G2對戰費城人再度繳出優質先發，主投6局9K無失分好投奪勝，幫助球隊以4：3贏球，道奇取得2勝聽牌優勢，同時也寫下多項隊史首見紀錄。

道奇先發投手連續4場表現亮眼，兩屆賽揚強投史奈爾先在國聯外卡系列賽首戰，面對紅人投出7局9K失2分的好投，「日本最強投」山本由伸則是6.2局失2分，同樣投出9次三振，幫助球隊2連勝晉級。

道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區系列賽G1登板，生涯首度在季後賽大展二刀流身手，對戰費城人繳出6局9K失3分的優質先發，助隊以5：3贏球，自己也收下季後賽生涯首勝，再加上史奈爾今天的表現，先發6局用了99球，只被敲1支短程安打沒掉分，雖然投出4次保送，但仍讓費城人打線一籌莫展，另外更飆出9次三振，連續4場的三振秀也創下隊史首見紀錄。

美國媒體《Dodger Insider》指出，這是道奇季後賽史上首度出現連續4場先發投手都繳出9K以上的壯舉。此外，連續4場先發投手都投出優質先發，且飆出9K也是道奇隊史在季後賽的頭一遭。

數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，道奇今年季後賽已經連續13場攻下至少4分，並列大聯盟史上最長紀錄，是自1970-71年巴爾的摩金鶯以來，第2支達成這項紀錄的球隊。

