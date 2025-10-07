自由電子報
中職》光復國中棒球場遇洪災全毀 會長蔡其昌前往關心

2025/10/07 15:55

中華職棒大聯盟會長、立法委員蔡其昌今天下午前往光復國中關心棒球場受災情形。（記者王錦義攝）中華職棒大聯盟會長、立法委員蔡其昌今天下午前往光復國中關心棒球場受災情形。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮的光復國中孕育許多職棒好手，包含周思齊、曹錦輝、高國輝等多名選手，但這次球場因為洪災全毀，球員的裝備全部泡湯，中華職棒大聯盟會長、立法委員蔡其昌今天下午前往關心受災情形，將要求政府就棒球場硬體部份盡速重建，而政府預算無法支出的部份由聯盟協助，並在企業支持下致贈新球衣、裝備袋及一百個手套。

蔡其昌說，從車站沿路走到學校看到相當嚴重的情形，棒球場若沒校長指出位置，完全認不出是座球場，災後他就跟教育部、運動部聯繫，主要先了解政府部份能先做那部份，還有一些是政府沒辦法做的，由於不能公開勸募，會想辦法透過聯盟的預算、私下募集等管道，今天先應急捐助光復國中40萬元、光復國小30萬元，並提供一百個手套協助訓練。

另外，也有企業捐贈球員一套新的球衣、設備球袋等，蔡其昌說，光復國小、國中作為台灣棒球的訓練基地，培養無數棒球好手，很多球迷都很關心，除了鏟子超人也很多棒球超人想要幫忙，因為不能公開勸募，所以聯盟這邊把學校的需求透過網路平台告訴大家，希望趕快讓光復恢復既有的生活。

光復國中校長黃建榮說，學校估計損失超過一億元，包括田徑場、足球場、棒球場、籃球場、體育館地板都損毀，恢復原狀至少需要一年，棒球隊的設備也全部被洪水沖走或泡水，像是發球機、球具、訓練設備等通通沒了，校內棒球隊的訓練，預計跟鄰近的太巴塱國小、瑞穗國中尋求支援，由教練帶球隊移地訓練。

花蓮的光復國中孕育許多職棒好手，這次洪災造成棒球場及裝備全毀。（記者王錦義攝）花蓮的光復國中孕育許多職棒好手，這次洪災造成棒球場及裝備全毀。（記者王錦義攝）

花蓮的光復國中孕育許多職棒好手，這次洪災造成棒球場及裝備全毀，球場原本一米高的積土目前都已經挖掉。（記者王錦義攝）花蓮的光復國中孕育許多職棒好手，這次洪災造成棒球場及裝備全毀，球場原本一米高的積土目前都已經挖掉。（記者王錦義攝）

