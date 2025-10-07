自由電子報
運動部》首度赴立院備詢！ 李洋：部部都是運動部

2025/10/07 17:09

運動部長李洋（左）上任後，今首度在立法院總質詢中備詢。（記者劉信德攝）運動部長李洋（左）上任後，今首度在立法院總質詢中備詢。（記者劉信德攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕運動部長李洋上任後，今首度在立法院總質詢中備詢。民眾黨立委劉書彬質詢時先稱讚，卓榮泰請李洋擔任運動部長是非常有遠見的做法，隨即詢問李洋對體育界有什麼改革規劃？李洋答詢時說明，運動部最重要的是全民運動落實多元、平權以及永續發展的價值，他也引用行政院副院長鄭麗君擔任文化部長時所說的「部部都是文化部」，他認為，部部都是運動部。

針對劉書彬追問，卓榮泰對於李洋的期許為何？卓榮泰表示，全民運動、運動競技、國際事務、未來舉辦大型以台灣元素的國際比賽、適應運動、適應體育等，都是他與李洋第一次交換意見過程中，他所提出的想法。

卓榮泰強調，李洋最大的優點是他來自體育界、實務界，他有現役國手最好的經驗，他知道我國的訓練中心該怎麼改革，知道單項協會怎麼改革，知道如何訓練下一輩國家體育好手，知道怎樣推動到整個社區教育、全民運動。

「李洋沒有包袱，我也不給他任何的包袱！」卓榮泰說，要讓李洋盡量發揮其想像空間，用新的觀念來帶領新的運動部。

劉書彬續指，目前運動部的員額還沒有甄補完，進度如何？李洋說，到年底的話運動部有六成；卓榮泰補充，可以從各部會調人、外聘都需要點時間討論，但主要幾個帶領運動部的次長、司長、署長都已底定。

