籃球》FIBA 3x3高雄挑戰賽圓滿落幕 日本金澤奪冠、台北永豐旺寶摘亞軍

〔體育中心／綜合報導〕由中華民國3x3籃球協會主辦、旺寶整合行銷執行的2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽，於10月4日至5日在高雄SKM Park草衙道盛大舉行，吸引來自全球16支頂尖球隊參與。賽事兩日吸引超過兩千名觀眾進場，現場氣氛熱烈，成為南台灣年度最受矚目的國際級運動盛事。

本屆參賽陣容堅強，包括世界排名第二的美國Miami、排名第5的塞爾維亞Liman、排名第19的西班牙Barcelona、排名第20的拉脫維亞Kandava Turiba、排名第22的荷蘭Utrecht、排名第25的日本Shinagawa CITY EXE，以及代表台灣出賽，世界排名第28的台北永豐旺寶。另有以強勢外線著稱的Tokyo Dime（日本）與在地隊伍台南野獸，共同為觀眾帶來連場精采對決。

首日賽事，來自世界各地共16支隊伍爭奪晉級名額，最終由台北永豐旺寶、Liman、Miami、Tokyo Dime、Barcelona、Kanazawa、Kandava、Los Angeles八支隊伍挺進八強。第二日八強戰競爭白熱化，Kanazawa在對戰Tokyo Dime的激戰中，靠著最後26秒的關鍵命中以20:18險勝；Liman與Kandava戰況膠著，Liman最終以22:19晉級；而台北永豐旺寶 以穩定節奏20:19擊敗美國Los Angeles，成功挺進四強；Miami則展現世界第二實力，以21:5橫掃Barcelona。

四強戰中，日本Kanazawa對上強敵Liman，在比數一路拉鋸後，Kanazawa於終場前0.6秒靠罰球逆轉勝出；另一場比賽中，台北永豐旺寶面對世界第二的Miami毫不畏懼，展現台灣球隊的韌性與團結，以22:17力克世界強權，闖進冠軍戰。

最終冠軍戰由台北永豐旺寶對上Kanazawa，雙方在連續兩天高強度賽程下體力消耗劇烈，仍打出精彩內容。比賽初期雙方比分緊咬，但Kanazawa展現穩定手感，逐步拉開差距，終場以21:14奪下冠軍，台北永豐旺寶收下亞軍，雙方與Miami共同取得世界巡迴賽阿布達比大師賽 資格。

除賽事外，協會也為推廣3x3籃球魅力，於第二天舉辦 「3x3 Kids Camp 兒童籃球營」，邀請 台北永豐旺寶球員張幃翔與曾任世界排名第一球隊教練、來自塞爾維亞的Nenad Durdevic現場指導。活動吸引眾多親子熱情參與，讓更多年輕世代親身體驗三對三籃球的熱血與樂趣。

同時，現場安排活潑熱情的啦啦隊舞蹈表演、中場互動遊戲、三分球大賽與投籃攤位等活動，每一場都受到高雄民眾熱情參與，現場氣氛熱烈、闔家同樂，展現運動與娛樂融合的城市魅力。

高雄市運動發展局局長侯尊堯致詞時表示，高雄持續推動國際運動賽事，期望透過體育讓城市更有活力、讓世界看見高雄。高雄市議員林智鴻亦指出，三對三籃球的推廣不僅促進運動發展，更象徵台灣與世界接軌的重要一步。

中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬表示：「FIBA 3x3高雄挑戰賽代表台灣在國際舞台的重要位置，我們將持續推動三對三籃球的制度化與國際化，讓更多台灣選手有機會挑戰世界舞台，並以『從街頭到奧運』為願景，讓台灣籃球真正走向全球。」

FIBA 3x3高雄挑戰賽，日本金澤奪冠、台北永豐旺寶摘亞軍。（主辦單位提供）

