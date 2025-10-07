自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》不想退休還想繼續打球 石川步、荻野貴司季後與羅德分道揚鑣

2025/10/07 19:47

石川步和荻野貴司季後將離開羅德。（資料照合成圖）石川步和荻野貴司季後將離開羅德。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德海洋今天宣布，37歲老將石川步和39歲外野手荻野貴司將在季後離隊，球團原本打算幫他們辦退役儀式，以及安排轉任教練，但兩人仍想要繼續打球，最終與球隊達成共識，選擇分道揚鑣。

石川步在2013年選秀會獲得羅德第一指名，菜鳥年就勇奪洋聯新人王，並在2016年以單季防禦率2.16摘下洋聯防禦率王，也是2017年經典賽日本隊成員之一，近幾年飽受傷勢所苦，2023年季後曾被球團戰力外，改簽育成選手合約，去年曾重返一軍，但今年整季都待在二軍。

石川步效力羅德長達12年，累積197場出賽，累積79勝66敗，共有14場完投和6場完封勝，生涯飆出769次三振，平均防禦率為3.49。

石川透過球團發表聲明稿表示：「這12年間，真的非常感謝大家。對所有曾經幫助過我的人，我心中只有滿滿的感謝，今後我仍希望能夠繼續站上投手丘投球，請大家繼續給予支持與關注。」

另外，本月21日將滿40歲的荻野貴司也將離隊，他是本季羅德最年長的球員，2019年選秀會獲得羅德第一指名，成為球團25年來首位以外野手身分擔任開幕戰先發的新秀，自新人年起連續12年達成兩位數盜壘，2021年更拿下盜壘王與最多安打雙冠王。

荻野貴司本季受到右膝傷勢影響，開季延後復出，6月在二軍出賽34場，打擊率為0.317，但由於球隊年輕選手崛起等因素，這是他職棒生涯16年來首次整季未被升上一軍。荻野貴司生涯共出賽1146場，累積1143安、49轟、320打點和260次盜壘成功，生涯平均打擊率為0.283。

荻野透過球團發表聲明：「今年賽季結束後，我將脫下羅德海洋隊的球衣，自入團以來的16年間，感謝一直以來支持我的球迷們，以及持續幫助我的工作人員與相關人士，衷心感謝大家，關於未來的規劃目前尚未決定，但我希望有一天能再次在球場上，以充滿活力的姿態與大家見面。這16年真的非常感謝！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中