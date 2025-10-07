日職》不想退休還想繼續打球 石川步、荻野貴司季後與羅德分道揚鑣

石川步和荻野貴司季後將離開羅德。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德海洋今天宣布，37歲老將石川步和39歲外野手荻野貴司將在季後離隊，球團原本打算幫他們辦退役儀式，以及安排轉任教練，但兩人仍想要繼續打球，最終與球隊達成共識，選擇分道揚鑣。

石川步在2013年選秀會獲得羅德第一指名，菜鳥年就勇奪洋聯新人王，並在2016年以單季防禦率2.16摘下洋聯防禦率王，也是2017年經典賽日本隊成員之一，近幾年飽受傷勢所苦，2023年季後曾被球團戰力外，改簽育成選手合約，去年曾重返一軍，但今年整季都待在二軍。

請繼續往下閱讀...

石川步效力羅德長達12年，累積197場出賽，累積79勝66敗，共有14場完投和6場完封勝，生涯飆出769次三振，平均防禦率為3.49。

石川透過球團發表聲明稿表示：「這12年間，真的非常感謝大家。對所有曾經幫助過我的人，我心中只有滿滿的感謝，今後我仍希望能夠繼續站上投手丘投球，請大家繼續給予支持與關注。」

另外，本月21日將滿40歲的荻野貴司也將離隊，他是本季羅德最年長的球員，2019年選秀會獲得羅德第一指名，成為球團25年來首位以外野手身分擔任開幕戰先發的新秀，自新人年起連續12年達成兩位數盜壘，2021年更拿下盜壘王與最多安打雙冠王。

荻野貴司本季受到右膝傷勢影響，開季延後復出，6月在二軍出賽34場，打擊率為0.317，但由於球隊年輕選手崛起等因素，這是他職棒生涯16年來首次整季未被升上一軍。荻野貴司生涯共出賽1146場，累積1143安、49轟、320打點和260次盜壘成功，生涯平均打擊率為0.283。

荻野透過球團發表聲明：「今年賽季結束後，我將脫下羅德海洋隊的球衣，自入團以來的16年間，感謝一直以來支持我的球迷們，以及持續幫助我的工作人員與相關人士，衷心感謝大家，關於未來的規劃目前尚未決定，但我希望有一天能再次在球場上，以充滿活力的姿態與大家見面。這16年真的非常感謝！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法