MLB季後賽》洋基明背水一戰！ 羅冬G3誓言必勝 布總深信勝算高

〔體育中心／綜合報導〕洋基在5戰3勝制的美聯分區系列賽陷入0：2遭藍鳥聽牌的劣勢，關鍵第3戰將推出例行賽拿下18勝的明星左投羅冬（Carlos Rodon），總教練布恩（Aaron Boone）深信他將會帶領球隊拿下關鍵勝利。

羅冬已經學會不要讓外界喧囂干擾自己，他坦言在洋基球場投球，吵雜聲會更大聲，這裡的能量更加高漲，真的很有趣，能在季後賽踏上洋基球場投球，真是一種享受。對於自己將在第三戰擔任先發投手，他說道：「每一場比賽都必須贏下來。」

羅冬加入洋基的首年曾水土不服，是靠著顧問「派帥」派提特（Andy Pettitte）與投手教練布雷克（Matt Blake）的細心指導下才讓克服了自己所遇到的困境，他也仔細觀察陣中塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole），學習他的專注、放慢節奏以及控制情緒。

羅冬受訪表示，自己得到了很多幫助，去年在大比賽中投球，尤其是世界大賽的經驗，很難再複製，去年很快就學會，要控制好自己，把能量留到接下來的比賽。

洋基總教練布恩認為，羅冬是今年球隊的主力之一，表現非常出色，每次交給他，他們都覺得會有很大的勝算，第3戰也一樣，他會準備好，希望能給球隊一個好的開局。

