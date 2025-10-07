北極賽》葉宏蔚／詹又蓁拍落陳政寬／許尹鏸 率先晉級混雙16強

台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列北極羽球公開賽今天在芬蘭點燃戰火，台灣混雙上演內戰，中組組合葉宏蔚／詹又蓁以21：6、22：20拍落土銀的陳政寬／許尹鏸，挺進16強。

世界排名17的葉宏蔚／詹又蓁、世界排名24的陳政寬／許尹鏸首次在國際賽交鋒。葉宏蔚／詹又蓁在首局就很快進入狀況，尤其8：5領先更是連得8分，直接打出絕佳氣勢，也成功先聲奪人。

陳政寬／許尹鏸在第2局開賽有找回狀態，葉宏蔚／詹又蓁仍成功超前並以11：8進入技術暫停，而陳政寬／許尹鏸在暫停後開始追分，甚至先來到20：17，不過葉宏蔚／詹又蓁不想夜長夢多不僅連續化解對手3個局點，更一鼓作氣連拿5分，直接以直落二收下勝利。葉宏蔚透露，此仗贏球關鍵主要是有將賽前設定的戰術做好，只要自己不失誤就能有贏球機會。

葉宏蔚／詹又蓁本季在馬來西亞大師賽、新加坡公開賽挺進4強，在年終總決賽參賽積分排名暫居12名，接下來也要尋求在北極賽再創佳績，提高參加年終賽的機會。不過，葉宏蔚／詹又蓁16強將遭遇頭號種子、世界排名第1的中國組合蔣振邦／魏雅欣，勢必是場硬仗。

